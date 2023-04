Cussini ai provinciali

Il campo scuola “G. Lenzi” di Ferrara ha ospitato la prima giornata dei campionati provinciali di società per le categorie giovanili, ai quali hanno partecipato Ragazzi e Ragazze (anni 2010-2011), Cadetti e Cadette (2008-2009) delle squadre di atletica della provincia, insieme ad alcuni giovani di Ravenna.

Buone prestazioni degli atleti del Cus Ferrara, in particolare delle Cadette, tra le quali si sono distinte Giorgia Francioso nei m 80 con 11 netti, Carolina Borgatti con m 1,40 nel salto in alto e Virginia Pelati nei m 1000 con 3:34. Molto bene anche la staffetta 4x100 con Boninsegna, Francioso, Borgatti e Pelati che hanno vinto con il tempo di 54.4. Miglioramenti per Greta Boninsegna nel salto in lungo, terza con m 4,36 dietro a Paola Gerin dell’Atl. Copparo (m 4,61) e Anna Bianchini dell’Atl. Bondeno (m 4,49); bene anche l’altra cussina Beatrice Barigozzi con m 4,16. Si conferma sulle sue misure Emma Tagliati nell’alto (1,35), vinto da Alice Pavani di Bondeno con 1,43 e nei m 1000 Margherita Reggi rinsalda il suo deciso miglioramento dimostrato a Castelfranco correndo in 3:38.7. Buon esordio nei 300 m ad ostacoli per Virginia Romagnoli (58.9).

Nel getto del peso, gara vinta dall’atleta di Bondeno Sara Chiodi con m 10,17, bene le cussine Amelia Angelini con m 7,65 e Arianna Fava (m 6,75).