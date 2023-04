Cussini in evidenza nelle gare nazionali Da applausi la prestazione di Alessio Giunchedi

Dopo le ottime prestazioni delle ragazze ai campionati nazionali giovanili in vasca corta, è scesa in acqua a Riccione anche la compagine maschile del Cus Ferrara Nuoto, composta da 4 rappresentanti, tutti alla prima apparizione in una platea così prestigiosa.

Da incorniciare la prova di Alessio Giunchedi fra i Cadetti, per la prima volta e solo all’ultimo tentativo utile si qualifica ad un campionato Nazionale Giovanile in vasca corta nei 50 rana; dalla prossima stagione entrerà nella categoria seniores.

Luca Ferrari nella categoria Ragazzi conferma i propri personali nelle gare dei 100 e 200 dorso conquistando la 20° posizione a livello Nazionale.

Emanuele Moscato (Juniores) sceso in acqua nei 100 e 50 dorso, nella gara veloce scala 5 posizioni fino a giungere al 15° posto fra i nati nel 2006. Nicholas Tagliatti infine, atleta impegnato in più gare fra gli Juniores conferma i miglioramenti ottenuti nelle finali regionali di marzo.