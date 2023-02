Cussini sugli scudi a Mirandola e Ferrara Tanti i pass conquistati per le finali regionali

Con le gare di Ferrara e Mirandola si è conclusa la sessione di qualifiche regionali per le categorie esordienti che hanno visto gli atleti cussini migliorarsi notevolmente.

Negli Esordienti B spicca su tutti Francesco Candiani che vince in tutti gli stili facendo registrare soprattutto nella gara regina dei 100 stile un crono di altissimo valore. Francesco – a detta dei tecnici - è sicuramente un talento da coltivare e fare crescere rispettando i giusti tempi. Ottima prestazione anche per Anna Prosdocimi nei 50 rana che nuota il primo ”25” in maniera eccellente e con il tempo di 46’’1 si colloca nelle prime posizioni in regione. Negli Esordienti A enormi miglioramenti per Nicola Candiani nei 100 rana che lima il suo personale di ben 6 secondi e con il suo 1 ‘22” ha la seria possibilità di impensierire tutti gli altri avversari visto che gli 8 finalisti sono racchiusi in soli 2’ secondi.

Questo miglioramento non è casuale ed è dovuto alla sua grande attenzione nel migliorare il gesto tecnico e al quotidiano sacrificio nell’ allenarsi in maniera costante e con la serietà di un veterano atleta nonostante la giovane età.

Molto bene anche Alice Canella e Serena Capobianco, che si piazzano al terzo posto rispettivamente nei 100 dorso e nei 100 delfino. A medaglia anche Emanuele Benini primo assoluto degli esordienti B nella gara dei 100 misti e Giorgio Maccanti terzo nella stessa gara. Grande prova anche per Riccardo Addesso, medagliato sia nello stile libero sia nella rana nella categoria degli Esordienti A.

Al di là delle eccellenze, i tecnici si dicono enormemente soddisfatti non tanto dei grandi progressi cronometrici degli atleti, ma della serietà di questi bambini che ogni giorno portano impegno e passione in piscina divertendosi e crescendo in un ambiente sano e ricco di stimoli.

Il prossimo fine settimana tutta la squadra sarà impegnata nel meeting di Sassuolo, prima di tuffarsi nelle finali regionali primaverili che si svolgeranno a Riccione nel mese di aprile. Gli atleti cussini saranno tra i più agguerriti in regione per migliorare e implementare il bottino di medaglie rispetto allo scorso anno.