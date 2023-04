Da giovedì nuovo ritiro a Pescara

Quando dopo la gara con la Ternana gli è stato chiesto se la Spal avrebbe proseguito il ritiro iniziato qualche giorno prima, mister Oddo ha preso tempo. Sottolineando che la squadra era reduce da una settimana molto intensa di allenamenti e che magari le avrebbe fatto bene staccare un po’ la spina per allentare la pressione. Effettivamente non si è verificato un ritiro senza soluzione di continuità, ma tra qualche giorno – per la precisione giovedì pomeriggio – Dickmann e compagni saliranno sul pullman direzione Pescara, dove lavoreranno prevedibilmente fino al giorno di Pasqua per poi spostarsi a Benevento. Dunque, il tecnico ha scelto una destinazione che conosce bene, con la speranza che l’aria di casa rivitalizzi la sua squadra in vista dello scontro diretto in programma lunedì prossimo al Vigorito. Nel frattempo, oggi i biancazzurri riprenderanno gli allenamenti al centro sportivo Gibì Fabbri dopo aver usufruito di un giorno di riposo. La squadra si è fermata soltanto ieri, perché domenica scorsa – il giorno successivo alla partita – si era immediatamente ritrovata per un lavoro di scarico e riflettere su quando accaduto contro la Ternana. Dunque, oggi, domani e giovedì la Spal si allenerà in via Copparo, poi è prevista la partenza per il ritiro di Pescara. Naturalmente i biancazzurri non saranno soli nemmeno il giorno di Pasquetta a Benevento (il fischio d’inizio è fissato per le 12,30).

È scattata infatti la prevendita per il settore ospiti (curva Nord) dello stadio Vigorito, con biglietti in vendita sul circuito Ticketone sia online che nei punti vendita abilitati al prezzo di 17 euro comprensivo di diritti di prevendita. La vendita dedicata alla tifoseria biancazzurra terminerà domenica prossima alle 19.

TORNEO MAZZA. Oggi alle 18 presso l’Hospitality Fortezza dello stadio Mazza, alla presenza del direttore generale Gazzoli e dell’assessore comunale Maggi, si svolgerà la presentazione della competizione.

s.m.