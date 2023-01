Da Moncini un errore incredibile sotto porta, Maistro non riesce ad essere protagonista

ALFONSO 6,5. Ancora carico a molla con l’adrenalina del "Granillo" addosso, fa tutto bene tra i pali e in uscita, anche se poco impegnato. Doppio dribbling da paura, ma riuscito.

PEDA 6. Solita prestazione positiva, nonostante Falzerano si infili rapido tra lui e Dickmann dando fastidio per un tempo.

MECCARIELLO 5,5. Pur sbrogliando qualche matassa, sembra meno sicuro del solito e un paio di volte fa cilecca.

DALLE MURA 6. Anche lui fa il suo dovere, certo non può essere a suo agio nel dover impostare il gioco.

DICKMANN 7,5. Gran partita, la fascia lo esalta. Se il gol appare casuale, va a meritarlo con altre due incursioni concluse al tiro. E’ l’unico tiratore della Spal, e ciò deve far riflettere.

ZANELLATO 6. A due si trova meglio in mezzo al campo, smista bene e il fisico gli consente anche di andare a saltare. Meno accentuata la personalità, e non è cosa nuova.

PRATI 6,5. Il migliore con Dickmann. Alla terza da titolare, per la prima volta va oltre il sobrio compitino e prende buone iniziative. Gestisce bene anche il cartellino giallo, fino al cambio. CELIA 5,5. Che dire? In avanti è uno dei migliori, ma ha sulla coscienza il gol dell’Ascoli perdendo Adjapong e spara su Leali l’occasione della vita.

MAISTRO 5. Da ex non riesce a essere protagonista e gioca al di sotto delle sue capacità. Male anche sui piazzati, mai trova una testa amica.

VALZANIA 6. Impegno, lotta, fisicità: è magari pasticcione, ma si fa perdonare con la generosità.

MONCINI 5. Mancava da tanto, ma quel pallone del 2-0 non si poteva proprio sbagliare. Come 9, di testa è meno svettante di La Mantia.

DE ROSSI 5,5. Non ha grandi alternative d’attacco a fianco, è vero, se non ragazzi come Tunjov, Rabbi e Rauti. E temendo di fare la fine del 2-3 col Modena osa tardi e mantiene i tre difensori sino in fondo. Nel finale tenta di mettere Rabbi, Rauti e Tunjov sotto punta e qualcosina di più arriva, ma è poco. Deve trovare soluzioni migliori per le situazioni di superiorità numerica.

GHERSINI 5. Poco convincente, non vede il rosso e sbaglia troppe piccole cose.

TUNJOV 5,5 . Perde troppi palloni e libera il sinistro solo con la bomba in tempo di recupero... In teoria più offensivo di Prati, in pratica no.

TRIPALDELLI 6. Mette un buon cross neutralizzato da Leali. RAUTI 5. Si divora il 2-1 di testa. VARNIER 6. Prova anche ad attaccare.

RABBI ng. Non ha il tempo di entrare in partita.

Mauro Malaguti