Da oggi a sabato alla ’Bondi Arena’ il Trofeo Adamant con i migliori under 15

Ilgrandebasketgiovanile tornaalla Giuseppe BondiArena. Da oggi a sabato Kleb Basket eScuola Basket, conilpatrocinio delComunediFerrara, hanno organizzato ilTrofeoAdamant riservato alle squadre Under 15 di Eccellenza.Pertre giorni aFerrarasiraduneranno alcunetralemiglioriformazioni dicategoria,espressione divivaistoricidelbasket nazionale,perdar vita ad una avvincente competizione. Sarà occasionedicrescitaper i giovanicestistiprovenienti da diverse zoned’Italia, che si confronteranno tra loro ingareadeliminazionediretta,oltrecheun importante appuntamento per addetti ai lavori e appassionati. La competizione sarà anche unmomento di promozione per Ferrara,cittàPatrimonio dell’Unesco, e per il suo radicato e diffuso movimento cestistico. Intre giorni di garesi affronteranno BSL SanLazzaro, Reyer Venezia,PGCCantù, SG Fortitudo Bologna,ABALegnano, Virtus Siena,Segafredo Virtus Bologna eTezenisVerona.