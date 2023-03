Da Sacchetti a Farabello, la delusione sul web

Un fiume di reazioni social, quello che si è scatenato nelle ultime ore dopo l’annuncio del ritiro anticipato del Kleb dal campionato e della conseguente sparizione della società. Giocatori e dirigenti passati da Ferrara negli anni più recenti hanno voluto testimoniare affetto e vicinanza, ma non sono mancati i commenti piccati da parte di chi è stato vittima della vicenda. A cominciare dal vice allenatore Marco Carretto, che su Facebook ha tuonato: "L’ingiustizia di chi ha guidato un pullman senza patente e ha commesso un disastro – il chiaro riferimento al patron Marco Miozzi –, la fortuna di essersi svegliati incolumi con tutti i passeggeri salvi. La certezza che a nessuno di noi porteranno via la voglia di viaggiare, ma la speranza che ci sia una giustizia per chi guidava". Sulla stessa linea d’onda anche l’assistente Nando Maione: "Non ci meritavamo che finisse così, ma mi hanno anche insegnato che il tempo è galantuomo e mette ogni re sul suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo. Un abbraccio a tutti i tifosi che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno". Tristezza nel lasciare Ferrara ma al contempo ringraziamenti per ciò che è stato da tutti gli ormai ex giocatori del Kleb, con Pianegonda che ha voluto salutare scrivendo un post nel gruppo Facebook degli appassionati biancazzurri: "Mi avete fatto sentire uno di voi, il vostro affetto e la vostra passione mi hanno aiutato molto, un grazie ai miei compagni e a tutto lo staff, mi mancherete tutti". Testimonianza di affetto è arrivata anche dall’ex Carife (ora a Treviglio) Brian Sacchetti, che postando una foto di una vittoria a Imola rimontando dal -19, ha scritto: "Oggi è un giorno triste, spero possiate tornare presto". Su Instagram il sostegno è arrivato invece dagli ex capitani Daniel Farabello e Tommaso Fantoni: "Ferrara tornerà dove è giusto che stia, e i suoi tifosi torneranno ancora più numerosi a riempire gli spalti del palasport. Vi sono vicino, sono orgoglioso di aver combattuto per questa città meravigliosa".

Anche Faniele Biganzoli, Michele Ferri, Danilo Petrovic, Alessandro Panni e Franco Del Moro hanno voluto tributare la loro vicinanza agli appassionati ferraresi, che mai come in queste ore stanno soffrendo nel tentativo di elaborare e assorbire quello che si può considerare a tutti gli effetti un lutto sportivo. Intanto si continua a lavorare dietro le quinte per assicurare una ripartenza con un progetto solido e ferrarese, possibilmente da un titolo di B1 (o B d’Elite) e da quella Ferrara Basket 2018 su cui ora tutti i riflettori cominciano ad essere puntati.

Jacopo Cavallini