Da Sits a Carraro e Dalmonte: tre giocatori ai box

Oltre al lungodegente Sits, che al debutto in campionato contro la Vis Pesaro ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio e prosegue il lungo percorso di recupero, nel giorno del proprio esordio sulla panchina della Spal mister Colucci non può contare su altri due giocatori. Oggi nel primo turno di Coppa Italia contro il Sestri Levante il tecnico di Cerignola deve infatti rinunciare a Carraro e Dalmonte. Il regista è ai box da 15 giorni, cioè dal giorno dell’infortunio (un forte trauma contusivo al torace) allo stadio Moccagatta contro la Juventus Next Gen. Dalmonte invece si è fermato nel corso del riscaldamento dell’ultima gara di campionato, sul campo della Recanatese. L’esterno d’attacco proveniente dal Vicenza, che un paio di giorni fa è diventato papà per la prima volta, ha accusato un problema al piede che verrà valutato giorno per giorno. Tutti gli altri componenti della rosa dovrebbero essere abili e arruolati, con l’allenatore chiamato a schierare una formazione competitiva pensando però al Pescara.

s.m.