Da Terni alla Ternana, sei anni dopo Secondo tempo raccapricciante

A Terni nella primavera 2017 la Spal conquistò la matematica promozione in serie A 49 anni dopo l’ultima volta. Contro la Ternana i biancazzurri si prenotano per una probabilissima retrocessione in quella C da cui impiegarono 34 campionati a uscire. Sì, l’aritmetica ancora non vieta alcunché, ma i distacchi si sono alzati assai, e soprattutto, la Spal non dà la minima sensazione di poter invertire la propria rotta. Nemmeno il primo rigore di stagione dopo 2’ dal fischio d’inizio è servito alla bisogna. Il secondo tempo dei biancazzurri, soprattutto dopo l’uscita dal campo del Ninja e anche di Contiliano, è stato raccapricciante. La Spal ha subito in continuazione nella ripresa, e dal quarto d’ora è stata sotto assedio costante senza mai riuscire a venir fuori. 20 tiri e 15 angoli dei rossoverdi (più un possesso di palla ai minimi storici) raccontano in pieno la totale mancanza di coraggio della squadra di casa.

Oddo chiama in causa la condizione atletica ereditata, e i crampi di troppi parlano chiaro, ma è anche sacrosanto che la Spal ha perso per pura paura di osare. Quando Oddo ha fiutato la mala parata dopo le due colossali palle-gol che Favilli e Partipilo si sono divorati, ha tentato il passaggio al più folto 5-3-2, che come a Cosenza i suoi giocatori hanno saputo interpretare esclusivamente in chiave di rinuncia al gioco.

Dai e dai, a forza di bussare, mangiarsi gol e impegnare Alfonso, la Ternana è passata nel finale. E si fatica anche a dire che non ha meritato il suo punto. Anche se il probabilissimo declassamento è maturato gara dopo gara durante tutto l’anno, probabilmente il vero colpo di grazia la Spal lo ha accusato a Cosenza, quando andò a uno scontro diretto sulle ali del ritorno al successo sul Cittadella e lo perse malamente dopo un buon primo tempo in cui aveva comandato le operazioni. Dopo di allora, la squadra ha colto 1 punto in 3 partite, e i calabresi 9.

Il dato dice chiaro quali ali ai piedi metta vincere una partita-chiave. La Spal ha avuto il torto di buttarla via, e ora rischia di trascinarsi in una lunga agonia per una via crucis di altre sette tappe. Anche qui, onestamente, si fa fatica a dire che non se la stia meritando.

Mauro Malaguti