Da Terni già venduti ottocento tagliandi

Se la tifoseria della Ternana sta bruciando i biglietti a propria disposizione nel settore ospiti del Mazza (è già stata superata quota 800), quella spallina può sfruttare una bella iniziativa della società biancazzurra per riempire lo stadio a prezzo di saldo sabato.

Per questo match è infatti attiva la speciale promozione per i settori curva Ovest e curva Est che prevede, esclusivamente nella fase di prevendita, uno sconto del 50% sul prezzo dei tagliandi.

Si precisa che in caso di acquisto del biglietto al botteghino il giorno della gara non sarà applicato lo sconto del 50% previsto in prevendita per i settori curva Ovest e curva Est.

s. m.