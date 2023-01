Dal 5 al 7 gennaio alla Bondi Arena Trofeo Adamant under 15

Ilgrandebasketgiovanile tornaallaGiuseppe BondiArena. Dal 5 al 7 gennaioKleb Basket eScuolaBasketFerrara, conilpatrociniodelComunediFerrara, hanno organizzato ilTrofeoAdamant riservato allesquadre Under 15Eccellenza.Pertre giorni aFerrarasiraduneranno alcunetralemiglioriformazioni dicategoria,espressione divivaistoricidelbasket nazionale,perdar vitaad una avvincentecompetizione.

Sarà un’occasionedicrescitaper i giovanicestistiprovenienti da diversezoned’Italia, che si confronterannotra loroingareadeliminazionediretta,oltrecheun importante appuntamento per gliaddetti ai lavori e per gli appassionati.

Lacompetizione sarà anche unmomento di promozione per Ferrara,cittàPatrimonio dell’Unesco, e per il suo radicato e diffuso movimento cestistico. Intre giorni di garesi affronteranno BSL SanLazzaro, attualmentealprimo posto inclassificadelgironeBinEmiliaRomagna,ReyerVenezia (primadelgironeVeneto),PGCCantù,leader dellaclassifica nel girone A in Lombardia, SG Fortitudo Bologna,ABALegnano, Virtus Siena (secondanel campionatotscano),Segafredo Virtus Bologna eTezenisVerona.

Irisultatiel’andamentodeltorneo saranno pubblicatisulsitodelKlebBasket Ferrara (www.klebbasketferrara.com) esuicanali socialdelKlebBasketediScuolaBasketFerrara.

IltorneoUnder15Eccellenzaèsponsorizzato da AdamantGroup,società partner delKlebBasketFerrara peril campionatodiA2 e moltovicinaalmondo dello sportprofessionistico egiovanile. Adamant operanelsettoredellaricerca,dellaproduzione edelcommercio di biocarburantiedisoluzioni energeticheinnovative.

Il Trofeo Adamant Under 15 Eccellenza fa parte delle iniziative messe in atto dal Kleb Basket per il basket giovanile di Ferrara e del territorio. Oltre alla collaborazione con la società satellite Scuola Basket Ferrara e con tutte le altre società giovanili di Ferrara come Vis 2008 e 4 Torri, il Kleb Basket sta cercando di attivare una rete di collegamento con tutte le realtà cestistiche della zona e con il mondo scolatisco ed universitario, per la diffusione della cultura sportiva, dei suoi valori e della pratica della pallacanestro.