Dal Belgio a Ferrara: "Per aiutare le aziende"

Un interscambio nel settore equestre sull’asse Ferrara e Belgio. Si è tenuta ieri la visita cittadino di una delegazione di quattro aziende valloni del Belgio. All’incontro erano presenti per il Comune di Ferrara Angela Travagli, assessore all’attività produttive, Pier Avezzù responsabile ‘Al Top stalloni’ e Cécile Flagothier, consigliere economico della rappresentanza della Vallonia (parte francofona del Belgio), che ha promosso nell’Italia del nord una missione equina con alcune aziende del settore. Nel suo intervento l’assessore Travagli ha voluto ringraziare "la delegazione per aver scelto il nostro centro di riproduzioni stalloni all’interno dell’ippodromo comunale. Un luogo dove ci sono diverse associazioni che si prodigano con attività varie. L’interscambio tra eccellenze diventano occasioni di crescita del settore. Nel merito della struttura dell’ippodromo – prosegue – abbiamo in cantiere progetti molto importanti, infatti, è notizia recente di una riqualificazione urbana dell’ippodromo con la realizzazione di uno studentato e biblioteca. Una qualità alloggiativa in collaborazione con Unife. Il tutto nel centro della città".

Le aziende valloni partecipanti all’interscambio, quindi, hanno fatto tappa anche all’ippodromo. Queste sono Horse Remedy, WPB Group, Horse Nutrition Project e Progenus. Una nutrito gruppo che ha visitato sellerie rivenditori nel settore equestre, nonché laboratori, facoltà veterinarie e allevamenti in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Nel dettaglio del territorio ferrarese, le aziende valloni hanno fatto visita all’allevamento di Spiaggia Romea a Lido delle Nazioni, dove hanno potuto apprezzare i cavalli del Delta.

Nel primo pomeriggio, invece, all’ippodromo al centro di riproduzioni ‘Al Top stalloni’, distributore esclusivo del seme di stalloni registrati alla studioBook belga Sbs. "La finalità della missione equina – ha precisato Cécile Flagothier – nell’Italia del nord è quello di promuovere le attività che esercitano nel settore equestre. In quattro giorni abbiamo visitato diverse città italiane, con Ferrara siamo legati dal centro riproduzioni ‘Al Top stalloni’, come eccellenza". L’agenzia Vallone per l’esportazione e gli investimenti esteri è un ente d’interesse pubblico della Vallonia creato nel 1998 e incaricato di attrarre investimenti esteri in Vallonia e di stimolare il commercio estero assistendo le imprese stabilite nella regione. Inoltre, costituisce uno sportello unico per tutte le aziende straniere interessate a stabilirsi in Vallonia.

Mario Tosatti