"Dalla Giacomense alla A. E se la Spal richiamasse..."

Walter Mattioli al Teatro Nuovo, ovvero il racconto di una vita nel calcio. Dagli inizi da calciatore, dai Salesiani alla Giacomense-story e fino alla serie A con la Spal, il ’pres’ per illustrare la sua epopea ha radunato molti dei suoi fedelissimi, a partire da Leonardo Semplici e Davide Vagnati, fino a Ruggero Ludergnani, Eros Schiavon, Antenucci, Togni e tanti ex dei 25 anni grigiorossi. Grandi assenti dopo il noto ’strappo’, i Colombarini ("che senza il Covid sarebbero ancora padroni della Spal"). A tenere il filo della storia sul palco per presentare Dal sogno alla realtà - il libro che racconta la sua corsa dalla Terza categoria alla massima divisione, scritto con Enrico Menegatti ed edito da Minerva -, il giornalista Davide Bonesi. E sono stati i cori ’A sen di grez e di...’ e ’c’è solo un presidente’ lanciati dai tifosi (che esponevano uno striscione più che mai attuale che chiede rispetto) ad aprire l’evento, subito dopo le immagini di Terni, l’ultimo atto di quella favolosa promozione. Platea e galleria affollatissime, col grande capitano Oscar Massei ospite d’onore. "Devo molto a mia moglie Paola – dice Mattioli –, che fin dai primi anni conservava i giornali con cui abbiamo ricostruito le vicende. Quando venni a Ferrara qualcuno mi disse: tu alla Spal non ce la farai mai perché a Masi hai creato una famiglia che con tanta gente è irripetibile. Invece credo di esserci riuscito. Ricordo Finotto: era triste per la fidanzatina lontana e le abbiamo trovato un posto di lavoro qui per rasserenarlo. Per me è un modo che funziona".

A testimoniare la Giacomense, sono saliti sul palco Roberto Faccini e Riccardo Lazzari ora presidente dello Spal Club Francolino: "Per noi è stato un padre". Leo Rossi, mister poi anche alla Spal, ha fatto da trait d’union tra le due esperienze: "Non ci fossimo salvati nell’ultimo anno a Masi, la Spal non sarebbe poi ripartita in Lega Pro". Mattioli si commuove a raccontare "il mattino in cui Francesco mi chiese di diventare presidente della Spal, tornai a casa eccitatissimo: un sogno. Poi siamo andati in A, ma la Spal è nella storia per chi c’era prima di me".

Aneddoti a fiumi, poi, dalle tre multe per eccesso di velocità tra L’Aquila e Ferrara. "Con i tifosi servono rapporti schietti, deve funzionare così, e mi fermo per non scivolare sulla Spal di oggi". Super applausi per Leo Semplici: "Anche se tra noi ci furono momenti particolari, so l’uomo che è. Anni impensabili e indimenticabili, alla Spal devo tanto". E parte il coro. Poi Davide Vagnati: "Mattioli ha fatto cose grandissime, fu lui a inventarmi come ds, ero suo giocatore. Sono cresciuto qui, a Torino mia moglie dice che siamo ferraresi.. Lazzari lo trovai a Porto Tolle". E Mattioli: "Ma hai preso anche Pa Konate...". Amara la conclusione: "Sono uscito scontento perché – dice – non l’ho fatto da vincitore, poi mi hanno detto di stare a casa perché ’sei vecchio’. Fossi mai richiamato ora alla Spal? Vorrei sapere chi mi chiama e quale progetto ha". Sipario.