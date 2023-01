Dalla Liguria può arrivare Sanca Esterno portoghese di 23 anni

Nell’ambito della lunga trattativa per Salvatore Esposito, Spezia e Spal hanno naturalmente parlato anche di eventuali contropartite tecniche. Nel senso che gli aquilotti hanno provato ad inserirne per ottenere uno sconto, ma per il club biancazzurro la priorità era monetizzare. In extremis però le parti starebbero per raggiungere l’intesa per il trasferimento in prestito a Ferrara di Leandro Sanca. Si tratta di un attaccante esterno nato a Lisbona esattamente 23 anni fa. Una punta di talento che lo Spezia ha acquistato a titolo definitivo da Braga nell’estate 2021, lasciandolo in prestito per una stagione al Casa Pia. In seconda serie portoghese ha disputato un buon campionato, segnando tre reti in 27 partite che hanno contribuito alla promozione della società controllata da Robert Platek, proprietario dello Spezia. Sanca poi è sbarcato in Liguria la scorsa estate, ma nella squadra di Gotti non è riuscito ad ottenere lo spazio che sperava collezionando appena tre gettoni in serie A e uno in Coppa Italia. Certo, l’impatto di Sanca in cadetteria è tutto da verificare, ma le caratteristiche del portoghese sembrano perfette per il progetto tattico di mister De Rossi. Nel 3-4-2-1 infatti la punta in arrivo dallo Spezia potrebbe agire alle spalle del centravanti sia sulla destra che sulla sinistra. Sempre in attacco è scontata la partenza di Mattia Finotto (probabilmente in serie C), mentre Nicola Rauti ha ricevuto l’interessamento dell’Ancona, che raggiungerebbe in prestito dal Torino.