Dalla Portuense l’unico sorriso, pari del Mesola

Poca gloria per le ferraresi di Promozione, tutte con le polveri bagnate. L’unica eccezione è stata la Portuense, che ha vinto in rimonta e a spese di una squadra attrezzata come il Reno, quarta forza del campionato. Già a Sant’Alberto i rossoneri avevano fermato a domicilio il Reno, nonostante il gol dell’ex Filippi e l’errore dal dischetto di Colombani; domenica hanno fatto la differenza i tanti acquisti messi a segno dalla società. In estate il club pensava a un campionato di transizione puntando su una squadra costruita con i giocatori che avevano vinto il titolo regionale juniores. Cammin facendo si è accorti che si era sopravvalutato la linea verde ed è corsa ai ripari. Il patron Antonio Cavallari ha ribaltato come un calzino la squadra, compresa la guida tecnica, affidata a Dino Del Mastio, e con innesti in tutti i reparti. Uno di questi, l’attaccante Scaglione, è stato l’autore del pareggio, ma hanno ben figurato anche Mehdi e Laghi. "Ci voleva – tira un sospiro di sollievo Antonio Cavallari – abbiamo vinto e convinto contro una delle migliori del girone. Mi piace ricordare che contro la quarta in classifica in due partite abbiamo totalizzato quattro punti. Del Mastio sta facendo un ottimo lavoro, si è integrato rapidamente, sembra che sia a Portomaggiore da anni. Mi è piaciuto l’atteggiamento, una determinazione che prima si vedeva solo a sprazzi. E poi avete visto Laghi? Con il Reno ha giocato solo nell’ultimo quarto d’ora, ma già si è visto di cosa è capace; quando troverà la migliore condizione, sono pronto a scommettere che nel solo girone di ritorno arriverà in doppia cifra. E adesso avremo controprova della rinascita della Portuense domenica prossima, quando faremo visita alla capolista". Il Mesola ha raccolto un buon punto a Castenaso, campo ostico per tutti, mentre l’Argentana ha ceduto in casa con il più classico dei risultati con il Faenza, ma Forlani lamentava diverse assenze. Nell’altro girone c’è poco da stare allegri: entrambe le ferraresi del girone C non hanno raccolto punti: il Casumaro sconfitto a Modena dal Mutina, passo indietro della Martiri a Gaggio Montano.