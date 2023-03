Dalle Mura: "Gruppo unito, sappiamo cosa fare"

A differenza di Peda – che ha giocato 180 minuti con la Polonia under 21 ed è rientrato a Ferrara soltanto qualche giorno fa –, Christian Dalle Mura ha passato le ultime due settimane lavorando a pieno regime agli ordini di mister Oddo. Per questo il difensore mancino di proprietà della Fiorentina sembra il principale candidato a prendere il posto dell’infortunato Arena e agire al fianco dell’inamovibile Meccariello contro la Ternana. Eppure, il tecnico pescarese finora lo ha fatto partire praticamente sempre dalla panchina. Se con mister De Rossi Dalle Mura e Peda erano quasi sempre titolari, ora i due centrali classe 2002 faticano a trovare spazio, tanto che col nuovo allenatore hanno giocato dal primo minuto soltanto una volta ciascuno. A prescindere dagli interpreti comunque, tutti in casa Spal sono consapevoli che quella con le Fere è una partita da vincere ad ogni costo, per continuare ad inseguire un obiettivo salvezza che altrimenti rischia di allontanarsi definitivamente.

"Quella con la Ternana sarà una partita fondamentale – ammette Dalle Mura –, come del resto quelle successive. In ritiro stiamo cercando di compattarci, unire ulteriormente il gruppo e pensare soltanto a fare punti per il bene della Spal. I tifosi? Nel corso dell’incontro che abbiamo avuto ci hanno dato una grande carica: ci sono sempre stati vicino, e il loro supporto deve darci una spinta in più per fare meglio possibile. Siamo consapevoli di dover fare qualcosa in più: stiamo pensando solo all’obiettivo salvezza e faremo il massimo per centrarlo. Per quanto riguarda le parole di Alfonso dopo la gara col Sudtirol, penso che siano da prendere in maniera costruttiva: sicuramente dobbiamo fare qualcosa in più. Siamo molto arrabbiati per le sconfitte rimediate fuori casa prima della sosta: avevamo preparato le partite di Cosenza e Bolzano nel miglior modo possibile. Ora però pensiamo soltanto alla Ternana con l’obiettivo di vincere".

Nonostante l’andamento disastroso della squadra, Dalle Mura considera positivo il suo bilancio personale dall’inizio della stagione. "Ho imparato tante cose – continua il difensore in prestito dalla Viola –, ho avuto la fortuna di giocare abbastanza, ma quello che conta è l’esito del campionato della squadra. Alla fine tireremo le somme e vedremo come andranno le cose. L’assetto della retroguardia? Difendere a tre o a quattro è diverso, ma l’approccio deve essere lo stesso.

Dipende anche da avversario e andamento della partita, però siamo allenati per giocare in entrambi i modi. Meccariello? È lui che ci guida: è un punto di riferimento per i giovani, ci dà tranquillità. È stato facile inserirsi nella Spal: ci sono giocatori esperti che sono a Ferrara da diversi anni e ci hanno accolto benissimo".

