Dalle Mura si perde Antenucci, Celia rimette la Spal in partita. Male Zanellato

ALFONSO 5. Incolpevole su tre dei quattro gol, è responsabile del secondo: la palla di Esposito sul suo palo gli passa tra le gambe.

MECCARIELLO 5,5. Slitta sul centrodestra e non è impeccabile, pur senza errori clamorosi. Finisce da secondo centravanti, ma l’ultima incornata non è felice.

PEDA 6. Che Cheddira lo salti in velocità in campo aperto è normale: non gli si doveva concedere quell’opportunità. Per il resto gioca da perno centrale una buona partita.

DALLE MURA 5. Anche per lui pomeriggio complesso, nel quale fa ciò che può. Troppo il gap di velocità con gli avanti del Bari, e sul quarto gol si perde Antenucci.

DICKMANN 6. Martella a lungo sulla destra, mettendo dentro bei cross tesi ed effettuando il tiro più pericoloso fino al 45’.

Cala però alla distanza.

PRATI 5,5. Poco reattivo a uscire su Folo sul gol dello 0-2. Non felice al tiro, dove o tarda la battuta o spara alto.

ZANELLATO 4,5. Quando può non calcia a rete, passa sempre all’indietro, e perde palla al limite avversario concedendo la ripartenza di Cheddira, Esce beccato dal pubblico.

CELIA 7. Gran bella partita, il gol di Cagliari lo elettrizza e prova e prova ad andar dentro sia in percussione che coi cross, su uno dei quali segna di nuovo e rimette la Spal in partita.

FETFATZIDIS 6,5. Ottimo impatto nel primo tempo, quando la squadra lo cerca molto. Ha un sinistro educatissimo.

RABBI 5. Sulla trequarti è un pesce fuor d’acqua.

MONCINI 5,5. Se non altro si sblocca sulla magia del Ninja. Ma prima, mai pervenuto: quasi non aveva toccato palla. Dura fare il 9, in questa Spal.

ABISSO 6. Gara facile, ma nel recupero un po’ irrita.

DE ROSSI 5. E’ vero che la Spal gioca meglio, dà tutto, e in avvio è anche sfortunata. Ma è carente la strategia di lasciare il contropiede alla squadra di B che ha gli avanti più veloci, e sono mancate preventive per non lasciare i difensori in 1 contro 1. La Mantia fuori in una gara d’attacco poi non si spiega.

NAINGGOLAN 7. Una invenzione in assist e una bomba nel sette danno un’idea dell’aiuto che può dare al finale di stagione della Spal. E’ un fuori categoria. TUNJOV 5. Non bene, si incarta da solo a ripetizione.

VALZANIA 5,5. Generoso ma pasticcione, spreca un paio di ultimi palloni nel recupero.

MURGIA 5,5. Anche lui butta un tiro e un passaggio.

LA MANTIA 6. Con tanti cross in area, serviva più lui di Moncini.

Mauro Malaguti