Dall’Olmo e Frisoni primi alla Ferrarese

Il Gruppioni-Orlandi 2023, gara regionale a coppie organizzata presso il bocciodromo comunale di Viale Orlando Furioso, ha visto l’exploit dei padroni di casa, Enrico Dall’Olmo e Jacopo Frisoni. La coppia dei nazionali della Repubblica di San Marino, in forza al Femet Team della Ferrarese da gennaio 2023, si è superata nel corso della gara regionale, passando 4 turni contro la categoria A, per poi battere la B in semifinale e in finale.

Con abilità in tutti i fondamentali, il duo biancoazzurro ha imposto un bel gioco nel corso della gara, superando alla terza partita i compagni di squadra Pirani e Vendemiati, ai quarti Daniele Droghetti e Sovente Losi della Baldini STM, in semifinale i bolognesi dell’Italia Nuova, Mauro Lipparini e Emanuele Simonini, in finale gli altri portacolori dell’Italia Nuova, Davide Lorenzini e Stefano Masetti, tutti ex A e cadetti di assoluto livello. Al quarto posto Franco Francesconi e Enzo Degli Esposti (La Fontana).

Ha diretto l’arbitro internazionale Riccardo Antolini, coadiuvato da arbitri di società.

Per la società di Viale Orlando Furioso é arrivata anche un’altra bella vittoria in occasione del “Garutti-Lodi”, gara regionale a terne organizzato dalla bocciofila Porottese in cui Pirani-Fiorini e Guidetti hanno prevalso su tutte le formazioni al via. In finale hanno battuto i padroni di casa Gigli, Morelli e Valieri.

C’è grande attesa l’incontro previsto sabato alle 14 al bocciodromo comunale “La Ferrarese”, tra il Femet Team Ferrara e la Baldini STM di Bologna, match che darà il via al girone di ritorno che attualmente vede i biancoazzurri (con 3 punti) inseguire i bolognesi, avanti di 3 lunghezze. I ferraresi di CT Campion schiereranno Vendemiati, Pirani, Mazzoni, Dall’Olmo e Frisoni, mentre i bolognesi scenderanno in campo con Droghetti, Nadini, Capeti, Crotti, Franceschi e Bonazzi, con Corradin in qualità di CT.

Dirigerà l’arbitro regionale Franco Vaccari.