Davanti a un gran pubblico i biancazzurri rifilano quattro gol al Corticella

SPAL

4

Cortcella

0

SPAL: Alfonso (26’ st Meneghetti); Iglio (13’ st Bellucci), Breit (10’ st Dumbravanu), Bruscagin, Tripaldelli; Imputato (34’ pt Boccia), Carraro (13’ st Rao), Celia (35’ st Marrale); Siligardi (29’ st Carbone), Antenucci (26’ st Angeletti), Orfei. All. Di Carlo

Corticella: Martelli (1’ st Bruzzi), Mezzadri (1’ st Bonetti), Cavallini (32’ pt Germajne), Chmangui, Ferretti, Amaya (18’ st Lo Giudice), Farinelli, Bertani (30’ pt Iori), Trombetta (43’ st Allegrucci), Mordini (32’ pt Biondelli), Rocchi. All. Miramari

Arbitro: Nazzicone di Ferrara

Marcatori: 17’ pt Imputato, 20’ pt Tripaldelli, 34’ pt Carraro, 17’ st Rao

La Spal chiude la prima settimana di agosto rifilando quattro reti al Corticella davanti ad una splendida cornice di pubblico. Circa 2mila i tifosi e appassionati presenti al centro sportivo Gibì Fabbri, un numero enorme per un test contro una squadra di serie D disputato a metà pomeriggio in una domenica di mezza estate. Mister Di Carlo cambia completamente la formazione rispetto a quella schierata col Treviso.

Il modulo è quello consolidato, un 4-3-3 con Alfonso in porta, Iglio, Breit, Bruscagin e Tripaldelli in difesa, Imputato, Carraro e Celia in linea mediana, Siligardi, Antenucci e Orfei in attacco. Occhi puntati soprattutto su Iglio (molto buono il suo debutto in biancazzurro), inoltre esordiscono dal primo minuto Bruscagin e Carraro.

La prima iniziativa è di Celia, che continua ad essere impiegato da mezz‘ala sinistra: la sua incursione termina però con una conclusione sull‘esterno della rete. Un minuto dopo la Spal passa in vantaggio: un disimpegno sbagliato del Corticella consente ad Imputato di calciare tutto solo davanti al portiere e trafiggerlo agevolmente. Bastano altri quattro giri di lancette per assistere al raddoppio dei biancazzurri: sugli sviluppi di un corner Tripaldelli va al tiro e piega le mani dell‘ex spallino Martelli firmando il 2-0.

Non è finita, perché poco dopo la mezz‘ora la Spal cala il tris ancora attraverso un‘azione partita dalla bandierina. Sulla palla arriva Carraro, che spedisce la palla alle spalle del portiere con l‘aiuto di una deviazione di un difensore. L‘azione più bella della partita arriva subito prima dell‘intervallo, però non viene premiata dal gol. Orfei prende palla sulla sinistra, supera in velocità tutti gli avversari che si trova davanti, ma il suo tiro viene respinto da Martelli. Nella ripresa i ritmi si abbassano, e il Corticella si rende pericoloso con Trombetta che trova però la risposta di Alfonso.

C‘è gloria anche per Rao: il 17enne Azzurrino viene servito da Boccia, protegge palla e batte il portiere del Corticella fissando il punteggio sul 4-0.

In attesa di test più impegnativi va bene così: ora si guarda al prossimo appuntamento che verrà disputato il prossimo weekend, ma al momento non ci sono ancora indicazioni precise.

Stefano Manfredini