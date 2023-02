De Angelis al terzo posto al rally di Montecarlo

È stato un grande ed intenso Rally di Montecarlo quello appena conclusosi per il pilota ferrarese Alex De Angelis, che ha affrontato gli oltre 3000 km di gara in coppia con il navigatore Nicola Arena. La gara, giunta alla XXV edizione ha visto la partenza alle ore 19 in punto da una affollatissima Piazza San Carlo di Torino nella serata di giovedì 26 gennaio, per raggiungere il porto di Montecarlo solo martedì notte dopo infiniti passi innevati e lunghe prove speciali che hanno messo a dura prova gli oltre 300 mezzi in gara.

De Angelis, al via con l’italianissima Fiat Ritmo in allestimento Gr.2 si è portato subito ai vertici della classifica generale e lì è rimasto per tutta la durata della gara nonostante l’arduo compito di dover "pulire la strada" dal ghiaccio a tutte le auto che seguivano, concludendo al terzo posto.

"È stata una bella gara - commenta a caldo l’esperto rallysta ferrarese - da un lato iniziare bene e mettersi subito tra le prime tre vetture che partono dà soddisfazione, d’altro canto però bisogna fare il conto con la neve e con il ghiaccio che per le prime vetture è sempre davvero impegnativo (dalla prima all’ultima vettura in gara passano 300 minuti, n.d.r.). Detto ciò però non possiamo che essere contenti del nostro terzo posto, certo un po’ di amaro in bocca per la vittoria assoluta sfuggita resta, ma si sa queste sono le gare e non possiamo che essere orgogliosi del nostro lavoro e di tutto il lavoro del nostro team".

È stata una soddisfazione ferrarese al gran completo. L’auto infatti era come sempre preparata, curata e assistita in gara dal team Promotor Classi di Ferrara, ed anche la logistica, la comunicazione e il reportage era seguito da professionisti ferraresi, cresciute e formate proprio nelle nostre scuole cittadine. Una grande soddisfazione per tutti.