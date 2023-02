De Rossi appeso a un filo, la Spal vira su Oddo

Si è andati dunque a dormire con Daniele De Rossi appeso a un filo spallino sempre più esile, e con Massimo Oddo, altro campione del mondo 2006, in predicato di diventare il terzo allenatore di questa disgraziata stagione. Peccato. Era giunto a Ferrara tra grandi speranze, De Rossi il predestinato, e nei voti di tutti plausibile, Pep Guardiola italiano: in fondo, lo era stato già in campo. Purtroppo per la Spal, le attese non sono state ripagate, e da oggi i sogni di rinascita del club potrebbero passare per altre strade. Dispiace per la classifica dei biancazzurri e dispiace per DDR: il ragazzo è genuino, e l’allenatore col tempo e le esperienze si farà. Oggi però rimane un po’ acerbo, e in caso di esonero, non si può che augurare, a lui come alla Spal, che a questa infelice esperienza seguano un lieto fine e migliori sviluppi successivi. Al momento, forte è la sensazione che Daniele non abbia sfruttato al meglio l’organico della Spal. Giudici saranno il tempo e le prossime 14 giornate. Se la Spal cambiando tecnico continuerà a rotolare di qui a maggio, si capirà che le responsabilità di DDR sono più limitate. Fin qui il suo torto...