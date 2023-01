De Rossi: "Dopo il primo tempo ci credevo"

Per Daniele De Rossi arriva la seconda sconfitta esterna: "Peccato, avevamo disputato un ottimo primo tempo e se fossimo stati capaci di ripeterci nella ripresa avremmo potuto anche sperare di vincerla. Invece ci siamo abbassati troppo e siamo stati poco offensivi facendo possesso più per tenerla che per andare a far male. Ero contento all’intervallo, ci credevo veramente. Il Cagliari non ha avuto occasioni colossali ma dai e dai ci ha schiacciato e coi giocatori che si ritrova il gol lo ha segnato".

E’ una Spal che vince poco… "Qui a Cagliari ci può anche stare di non farcela contro un avversario di rispetto come questo. Loro sono stati bravi nel secondo tempo e noi meno: mi ero raccomandato prima della gara di non lasciare loro il campo e su questo dovremo lavorare. Alcune cose positive io le ho viste, ma penso già a migliorare quelle negative".

Che partita, Prati…

"E’ da un po’ che fa partite importanti e sono molto contento di lui. Ora che gioca non ha cambiato atteggiamento, è umile ed ascolta. Presto lui farà la serie A e sarò felice al momento giusto di vederlo più in alto".

La classifica preoccupa?

"Ci sono margini per risalire, ma non preoccuparsi sarebbe da incoscienti. Lavoriamo con serenità, che e il modo di entrare dentro i ragazzi. La medicina è solo vincere le partite, dobbiamo raccogliere di più. Ranieri? Per me è un maestro e mi ha fatto un sacco di complimenti. E’ stato troppo buono con me".

Nainggolan?

"Lunedì si allenerà con noi". Per Raffaele Celia si tratta del primo gol in serie B: "Lo cercavo da tanto – spiega il terzino sinistro – e ora che è arrivato ho provato davvero un’emozione incredibile. Ci ero andato vicino sabato scorso contro l’Ascoli e l’avevo fallito, qui a Cagliari mi è andata meglio. Dopo il gol di Altare abbiamo davvero disputato una buona mezz’ora meritando di pareggiare. Peccato per il finale".

m.m.