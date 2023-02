De Rossi esonerato Ma resta a libro paga

Quattro mesi e tre giorni. Tanto è durata la prima avventura da allenatore di Daniele De Rossi, che quando fu corteggiato e convinto dal presidente Tacopina a cominciare la propria carriera da allenatore sulla panchina della Spal, certamente non si aspettava un epilogo del genere. La società di via Copparo ha cominciato a maturare la decisione dell’esonero tra sabato sera e domenica, quando era stata ipotizzata pure la soluzione della risoluzione consensuale del contratto con relativa buonuscita. Evidentemente però le parti non hanno trovato un’intesa, quindi se DDR non dovesse trovare una sistemazione all’inizio o nel corso della prossima stagione il club biancazzurro continuerà ad averlo a libro paga fino al 30 giugno 2024. Questo il comunicato con cui la Spal ha ufficializzato la separazione col l’ex bandiera della Roma: "Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra – recita la nota –. Insieme a mister De Rossi sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera". Mister De Rossi è restato al timone della Spal appena 17 gare ufficiali (16 di serie B e una di Coppa Italia), ma tra gli allenatori della storia recente spallina c’è chi ha avuto vita più breve.

Gigi Di Biagio ha guidato i biancazzurri in 15 partite di serie A, mentre Massimo Rastelli si è fermato addirittura a nove di serie B. Una curiosità: sono state 16 anche le gare di campionato della Spal di Oscar Brevi, che nella stagione 2014-15 ha passato il testimone a Leonardo Semplici. Nel campionato precedente invece a Leonardo Rossi erano state concessi appena otto turni di campionato.

