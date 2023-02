De Rossi: "Felice del mercato? Non è vero"

Il pre-Bari è passato in secondo piano durante la conferenza stampa di ieri. Daniele De Rossi (foto) si è tolto un sasso bello grosso dalla scarpa nei confronti del direttore sportivo Lupo, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di ritenere che il tecnico spallino fosse soddisfatto del mercato invernale. Uno sfogo un po’ inatteso che ha creato scompiglio: "Ho dei giocatori che mi danno la sensazione che si butterebbero nel fuoco per me, ed io lo farò per loro fino all’ultimo giorno, ma la situazione del mercato e la mia prima esperienza in merito sono state surreali – ha detto De Rossi –. Ho letto le dichiarazioni del direttore, ma io sono abituato a parlare per me e lui sa che non è vero che sono soddisfatto. Sono soddisfatto dei giocatori che ho ma in collaborazione secondo me bisognerebbe ascoltare l’allenatore, le indicazioni, le caratteristiche dei giocatori che servono, ed invece negli ultimi due mesi questo non è mai successo. Anzi, mi sono trovato a scoprire che dei giocatori erano stati presi dopo che le cose erano già concluse. "Questa è una situazione che mi è dispiaciuta tanto, lo sa il presidente, lo sanno i dirigenti perché gliel’ho detto in faccia. Però non è che visto che io sono giovane ed è il primo anno che alleno, mi devo far andar bene tutto quanto. Nel calcio ci sto da tanto tempo, so come le cose vanno fatte. Penso che si possa anche non arrivare ad un giocatore, allora si prova a prendere un giocatore delle medesime caratteristiche ma un po’ meno forte, e poi se non si arriva neanche a quello o a quello dopo ancora, si può andare anche a prendere uno della serie C che magari nemmeno gioca, ma le richieste dell’allenatore in base alle caratteristiche andrebbero seguite e purtroppo non è mai successo.

Che lui dica che sono soddisfatto mi dispiace perché sa benissimo che non è vero. Avevo chiesto giocatori o molto più forti di quelli che ho oppure molto diversi, questo non è stato seguito. Ciò non cambia che io alla mattina mi sveglio, vengo al campo in bicicletta, fischietto e sono stracontento dei giocatori che ho". Si è parlato anche del match contro i pugliesi e della necessità di fare punti: "Bisogna iniziare a fare punti e a vincere le partite, soprattutto in casa. Vincendo qualche partita magari tra due mesi ci troveremo in altre condizioni di classifica e potremo valutare meglio le nostre potenzialità. Il Bari è una squadra forte, con giocatori che hanno caratteristiche che mi piacciono molto, di gamba, di profondità. Cheddira, Folorunsho, Botta, hanno mille giocatori che creano l’uno contro uno. Dobbiamo essere bravi e attenti, e non troppo spaventati".

Beatrice Bergamini