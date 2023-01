De Rossi: "Nella ripresa è mancato solo il gol"

Un punto aggiunto alla classifica, con Daniele De Rossi che nel dopo gara cerca di analizzare il match puntando il dito soprattutto sul primo tempo: "Nei primi quarantacinque minuti dovevamo essere un po’ più aggressivi, avevamo preparato la gara per esserlo maggiormente. Quando avevamo noi la palla abbiamo fatto ottime trame secondo me – spiega il tecnico spallino –, ma senza palla avrei voluto una squadra più aggressiva. Sapevamo che giocavano con queste due punte, forti, ma eravamo sempre comunque tre contro due quindi avrei voluto più scalate in avanti e non ci siamo riusciti benissimo. Il secondo tempo è difficile anche da giudicare, loro erano anche uno in meno, a noi credo sia mancato solo il gol, che la squadra avrebbe meritato per lo sforzo che ha fatto".

La difficoltà davanti al portiere non è una questione mentale secondo il tecnico spallino: "Non voglio pensare a problemi emotivi, forse devo essere più bravo io a fare arrivare i giocatori più volte davanti alla porta avversaria… Questi sono ragazzi emotivamente sani, solidi, con nervi a posto sia quando attaccano che quando difendono. Sotto porta c’è bisogno di una freddezza particolare, puoi essere il giocatore più forte del mondo per novanta metri, ma negli ultimi dieci ci vuole qualcosa di più, altrimenti non esisterebbero i giocatori alla Inzaghi, che negli ultimi metri hanno qualcosa di diverso dagli altri". Partita molto spezzettata nel secondo tempo, avrebbe voluto maggiore tutela De Rossi da parte del direttore di gara: "Non c’è stato niente che l’arbitro ha fatto che possa aver inciso sulla partita, questo va detto, però l’Ascoli ha fatto forse quello che avrei chiesto io di fare alla mia squadra nella stessa situazione. Mi piace anche una squadra che perde tempo quando è in difficoltà ed in inferiorità numerica… L’abbiamo fatto noi a Parma, non ci vergogniamo di farlo, fa parte del calcio, però ad un certo punto l’arbitro ci deve tutelare, perché se ogni fallo laterale sono quaranta secondi, ogni volta che protesti ti ammoniscono, ogni volta che esci di un centimetro dall’area tecnica ti dicono di tornare dentro, diventa frustrante, crea confusione in panchina e si creano tutte quelle situazioni che non vorremmo". Conferma le sue qualità il giovanissimo, classe 2003, Matteo Prati: "Mi piace come gioca, come partecipa con la squadra e come lo guardano i compagni".

Beatrice Bergamini