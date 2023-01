De Rossi: "Non penseremo solo a difenderci"

Daniele De Rossi, che squadra ha ritrovato dopo la sosta del campionato?

"Nella nostra posizione di classifica naturalmente non si può essere felici, ma non dobbiamo nemmeno andare in depressione perché con la negatività non si lavora bene. Dopo le vacanze ci siamo allenati parecchio, poi negli ultimi giorni ci siamo concentrati sulla preparazione alla gara".

Ha intenzione di impostare la partita con la Reggina come quella col Parma?

"Innanzitutto gli amaranto hanno qualche punto più del Parma, quindi sono più forti. Magari a livello di individualità i ducali non sono inferiori a nessuno, ma evidentemente la squadra di Inzaghi ha qualcosa in più. Detto questo, non voglio impostare una gara troppo difensiva: al Tardini abbiamo vinto, ma siamo stati schiacciati a lungo". Come sta influendo il mercato sulla squadra?

"Si può e si deve lavorare comunque bene: è un mese che genera distrazioni, ma bisogna organizzarsi in maniera tale da restare concentrati. I miei giocatori comunque sono la mia più grande motivazione: sputano sangue anche se qualcuno ha la valigia in mano. A prescindere dalle qualità tecniche, uomini migliori di quelli della Spal non ce ne sono".

Come ha reagito alla cessione di Esposito?

"Devo parlare dei giocatori che ho a disposizione: è una partenza dolorosa, perché è un giocatore importante per la categoria, nonché un talento tra i migliori in Italia. Ma era un suo desiderio andare in serie A, quindi sono cose che succedono. C’è stata una buona transazione la Spal, lui è andato nella categoria che voleva: sono tutti contenti, o quasi. Gli faccio un grosso in bocca al lupo".

Al Granillo medita di schierare due punte?

"Qualcosa abbiamo pensato, altre cose le analizzeremo in extremis. Quando si fa una formazione in questo periodo si deve tenere conto anche di altri fattori, ma è una situazione che riguarda anche gli altri allenatori".

Chi sarà il nuovo capitano?

"Si va per militanza nel club, quindi Dickmann: è un ragazzo affidabile".

Porterà con sé qualche ragazzo della Primavera?

"Verranno con noi l’under 18 Deme e i Primavera Imputato e Abati. Abbiamo un filo diretto con mister Grieco e il responsabile del vivaio Catellani: dispiace per la Primavera che ha una gara importante col Parma, ma abbiamo la necessità di portare con noi qualche ragazzo".

Qual è il suo ricordo personale di Vialli?

"Innanzitutto, confesso che in queste circostanze preferisco non parlare. Mi hanno chiesto perché non l’ho ricordato sui social, ma personalmente preferisco non utilizzarli per queste cose. Dopo Sinisa, questo brutto periodo ci ha portato via un altro gigante. Lo conoscevo da poco, ma abbiamo avuto un rapporto molto stretto: di sicuro era un uomo cortese, garbato, interessante e auto-ironico".