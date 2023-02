De Rossi sconsolato: "Male tutti, è colpa mia"

Mai visto Daniele De Rossi così sconsolato: "Fatico anche io a dare spiegazioni per risultati e prestazioni così diversi gli uni dagli altri. Ma la colpa è mia. Dal primo giorno ringrazio i giocatori per impegno e atteggiamento e sono sempre stato dalla parte loro: ma oggi non posso, credo per la prima volta. Il nostro primo tempo è inspiegabile, con tante palle e i tanti duelli persi. Non si scappa, la colpa cade sull’allenatore. Il primo tempo di oggi mi fa male e non mi accontento della ripresa".

Finisse oggi, la Spal sarebbe in C, e il trend è piatto…

"Due turni fa saremmo stati salvi, ma non finiva allora e non finisce oggi. Se ne esce lavorando forte e più intensamente toccando corde che ho sbagliato a non toccare. Oggi abbiamo preso gol goffi da analizzare, ma quel che brucia è la carenza di attenzione e istinto calcisticamente omicida. Devo rimettermi in carreggiata, evidentemente ho sbagliato qualcosa".

Pensa a un passo indietro? "No, nessun gesto. Avremo anche i nostri limiti, ma mai era mancato quello che se manca non si puo giocare a calcio, né nella Spal né nel Real Madrid: sono amareggiato dentro. Prima avevamo sempre lottato, contro il Bari che è più forte del Venezia avevamo giocato".

La squadra fatica a supportare i due nuovi assieme?

"Non penso sia questo il motivo: nella ripresa non siamo andati meglio solo per l’uscita di Giannis. Radja al 90’ era stanco, ma fin lì ha retto. In settimana li avevo visti bene e così ho provato a mettermi più offensivo".

Con due punte avete creato…

"Con due punte hai più peso in area e impegni i difensori di più, ma giochi meno di riaggressione a metà campo".

Potrebbe pensare anche a un cambio di modulo?

"Posso pensare a tutto, voglio analizzare ogni cosa".

In casa due volte su Folorunsho, qui su Tessman,Uscite poco e male su chi va al tiro? "Non penso che il problema sia questo. C’era Dalle Mura a contrastare Tessman, mi sembra: la palla e passata forse anche con una piccola deviazione".

Squadra respinta anche dai mille giunti da Ferrara, alla fine, e invitata a rapporto a Ferrara…

"Mille in trasferta sono tanti, fanno sacrifici e meritano spiegazioni. Ma è meglio che parlino con me. Se io lascio i miei a casa e i bimbi la distruggono al ritorno, me la prendo con mia moglie e non con loro".

Mauro Malaguti