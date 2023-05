De Siena e Brunello strappano applausi

Un fine settimana ricco di successi per i giovani ferraresi del beach tennis. Nelle due giornate di sabato 29 e domenica 30 aprile, si sono svolti i campionati interregionali Emilia-Romagna e Marche di beach tennis al Bagno Korasol al Lido di Classe (Ravenna). Un evento autorizzato dalla Federazione Italiana Tennis, organizzato dal circolo Riccione beach Arena SS dilettantistica. In gara molti giovani delle due regioni che si sono confrontati sui vari campi da beach allestiti per l’occasione, con tornei riservati alle categorie under 12, 14, 16 e 18 sia maschili e femminili. Un appuntamento che ha visto conquistare molte medaglie per la formazione del Dock sport Village Ferrara dell’allenatore Patrizio Pallara. Nell’Under 16 De Siena Nicola (2008) si aggiudica un oro nel doppio maschile con il compagno forlivese Giulio Brunello e un meritato bronzo nell’under 18. Oro anche nel doppio maschile per il piccolo under 12 Edoardo Bertoncelli. A questi si aggiunge anche un buon piazzamento per il comacchiese Brando Cavalieri, con un bronzo nel doppio maschile under 16 e un argento nell’ under 18 con il compagno bolognese Edoardo Castelli. Da registrare anche un’ottima prestazione anche per le ragazze. In dettaglio c’è stata la tripletta per Viola Fabbri con un oro nel doppio femminile Under 14 con l’altra ferrarese Beatrice Guerra, nel doppio femminile Under 16 e nel doppio misto sempre oro per Viola Fabbri. "Siamo davvero soddisfatti – spiega l’allenatore Patrizio Pallara – i nostri giovani si sono distinti con belle prestazioni e vittorie, confermandosi di poter competere a livello nazionale". Ora l’attenzione è per il prossimo appuntamento con i mondiali di beach tennis a Cesenatico che si terranno dal 16 al 20 maggio, dove i giovani atleti ferraresi andranno a caccia di medaglie. Un anno sportivo che vuole ripetere e confermare gli ottimi risultati ottenuti da alcuni giovani del Dock sport Village Ferrara sia a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Mario Tosatti