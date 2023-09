Debutto vittorioso L’ultima volta fu nel derby a Bologna

La vittoria della Spal nella prima giornata di campionato mancava da cinque anni, quando il 19 agosto 2018 un missile di Kurtic permise alla squadra di Semplici di espugnare il Dall’Ara conquistando il derby contro il Bologna al termine di una serata indimenticabile. Per la cronaca, una settimana dopo – sempre sotto le Due Torri, in campo neutro a causa dei lavori di ristrutturazione del Mazza – i biancazzurri misero ko il Parma con un gol da urlo di Antenucci, che rappresenta il filo conduttore tra la Spal degli anni d’oro di serie A e quella che oggi riparte dopo una dolorosa retrocessione con l’obiettivo di tornare subito al piano superiore. Dando un’occhiata a quello che è accaduto nelle ultime stagioni, nel triennio di cadetteria al debutto i biancazzurri hanno ottenuto un pareggio a reti inviolate sul campo del Monza nel campionato 2020-21, e rimediato due sconfitte nel 2021-22 (1-0 all’Arena Garibaldi contro il Pisa) e nel 2022-23 (1-3 al Mazza contro la Reggina). Nell’ultimo campionato di serie A – quello 2019-20 concluso con la retrocessione – invece la Spal aveva perso a Ferrara contro l’Atalanta (2-3, con rimonta della Dea dopo il doppio vantaggio della squadra di Semplici). Nel primo campionato di serie A (2017-18) invece i biancazzurri pareggiarono 0-0 all’Olimpico contro la Lazio, che pochi giorni prima aveva conquistato la Supercoppa Italiana battendo la Juventus col rete decisiva di un certo Murgia. La stagione precedente – 2016-17, quella della promozione in serie A – invece la Spal incappò in una sconfitta per 2-0 sul campo della matricola Benevento.

Stefano Manfredini