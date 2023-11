Deme, promettente il suo debutto. Ma c’è spazio per altri giovani

Lunedì scorso, sul campo del Rimini, la Spal ha concluso la partita con una coppia di punte classe 2005 che teoricamente fanno parte della rosa della Primavera ma a causa dei problemi di organico della prima squadra mister Colucci ha voluto portare con sé e gettare nella mischia. Tommaso Angeletti aveva debuttato poco più di un mese fa in trasferta contro la Recanatese, nel giorno dell’ultima panchina in biancazzurro di Mimmo Di Carlo. Per Serigne Deme invece quello al Neri è stato l’esordio assoluto tra i professionisti, e per una serie di motivi ci sono ottime probabilità che presto questa soddisfazione possa toccare ad altri ragazzi della selezione di mister Grieco. Magari già oggi in Coppa Italia serie C contro la Lucchese, in una gara nella quale lo staff tecnico darà ampio spazio a giovani e seconde linee. Tornando a Deme, è senza dubbio uno degli elementi più interessanti del settore giovanile biancazzurro. Il 18enne senegalese gioca a Ferrara da diversi anni, ma è in questa stagione che sembra aver compiuto il salto di qualità. Nel campionato Primavera 2 infatti ha già realizzato quattro reti in sette partite (frutto di due doppiette contro Brescia e Albinoleffe) ed è un vero e proprio punto di riferimento per la squadra di Grieco. Tatticamente, Deme è un esterno d’attacco che nell’attuale sistema di gioco della prima squadra può comunque agire da seconda punta. Sfruttando naturalmente una velocità di base che gli permette di attaccare gli spazi rappresentando una spina nel fianco per le difese avversarie.

s.m.