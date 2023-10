Dentro la crisi della Spal

Manfredini

No, non è l’avvio di campionato che ci aspettavamo. Neanche il più pessimista dei tifosi spallini avrebbe pronosticato che dopo otto giornate (oltre il 20% della regular season) la Spal si sarebbe ritrovata a -14 dalla vetta e ad una manciata di punti dalla coda della classifica. Il valore delle squadre che lottano per non retrocedere lascia abbastanza ottimisti sul fatto che i biancazzurri non avranno problemi a conservare la categoria, ma non era certo questo il torneo che avevamo immaginato nel corso dell’estate, quando secondo addetti ai lavori e bookmaker la Spal era considerata la grande favorita alla promozione diretta assieme al Cesena. Evidentemente tante cose sono andate storte, e adesso tocca a mister Colucci rimettere in pista una squadra che finora ha vinto – di misura – solo con Vis Pesaro e Juventus Next Gen. Fa un certo effetto guardare la graduatoria e constatare che il girone B è dominato dalla sorprendente Torres e che la Spal è a -5 dalla Recanatese e -3 dal neopromosso Pineto, quest’ultimo con una gara da recuperare. Ma bisogna guardare in faccia la realtà, con la consapevolezza che Antenucci e compagni giocano in C ed evidentemente in questo momento la Spal non può ambire ad un campionato di vertice come tutti si auguravano alla vigilia della stagione.

Calendario. Dover giocare tante gare ravvicinate in un momento così complicato, non ha agevolato i biancazzurri, per i quali il calendario non deve però rappresentare un alibi. Anzi, la Spal è l’unica squadra del girone B ad aver disputato cinque gare su otto in casa. Peccato che al Mazza sia arrivata soltanto una vittoria (al debutto contro la Vis Pesaro), e che nell’ultimo mese il bilancio davanti al popolo biancazzurro sia di due pareggi e altrettante sconfitte. Ora bisognerà recuperare terreno lontano da Ferrara. Già, perché tra lunedì e il primo weekend di novembre (data da definire) la squadra di Colucci disputerà tre gare in trasferta e solo una al ’Mazza’. Si partirà con la partita sul campo dell’Arezzo, poi turno infrasettimanale in casa col Sestri Levante e altri due incontri esterni con la capolista Torres e il Rimini. Un percorso impegnativo anche sotto il profilo logistico, ma i numeri dicono che purtroppo il fattore campo per la Spal conta relativamente. Up and down. Tra mille problemi, non manca qualche nota positiva. A partire dal secondo clean sheet di fila per Alfonso (anche se con la Lucchese la gara è durata meno di un tempo), diventato ormai titolarissimo. Contiliano appare imprescindibile per l’equilibrio del centrocampo, mentre sul fronte offensivo anche con la Fermana il migliore è stato Rao. Il 17enne sta crescendo in maniera esponenziale e meriterebbe più spazio, anche se nel suo ruolo è chiuso da Dalmonte che naturalmente è difficile lasciare in panchina. Le note dolenti invece sono sotto gli occhi di tutti, da Bruscagin a Siligardi e Carraro. Tre giocatori di esperienza, fortemente voluti da società e staff tecnico che non stanno però assolutamente rispettando le aspettative. Un problema di non poco conto, considerando che soprattutto Carraro e Siligardi sono giocatori centrali nell’economia del gioco spallino. Bisogna recuperarli, fisicamente e mentalmente.

Ripresa. Terminato il tour de force, dopo la Fermana mister Colucci ha concesso due giorni di riposo alla squadra che si ritroverà domani pomeriggio. Andranno verificate le condizioni degli acciaccati Orfei, Maistro e Rosafio che domenica scorsa non erano a disposizione, oltre a quelle di Siligardi che è uscito malconcio. Inoltre, il tecnico pugliese ritroverà i nazionali Peda, Saiani e Parravicini.