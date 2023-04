"Derby aperto, ma alla Spal serve un jolly"

di Mauro Paterlini

FERRARA

L’avventura a Monza nello staff

di Giovanni Stroppa è finita quest’anno dopo solo sei giornate ("avevamo appena fatto il primo punto in campionato a Lecce, non ce lo aspettavamo..."), ma Beppe Brescia, il doppio ex della sfida di sabato tra Modena e Spal, non ha staccato la spina dal calcio, anzi.

"Seguo moltissimo la serie B, come staff in questo momento è il nostro campionato di riferimento, ma in generale cerco di tenermi aggiornato su tutto", spiega Beppe.

Ecco, a proposito di questo, sabato al ’Braglia’ si gioca un derby tutt’altro che banale...

"Faccio una premessa...".

Prego...

"Sia Modena che Spal a inizio stagione le avrei collocate in un tranquillo centro classifica, forse con i biancazzurri un po’ più avanti. Non sta andando così, ma è l’ennesima dimostrazione di come sia particolare e difficile la serie B".

In effetti tante big stanno rischiando grosso.

"Benevento, Venezia, Spal, Brescia. Formazioni costruite con altri obiettivi, nel caso del Benevento molto più alti, ed oggi in piena bagarre".

Poche settimane fa la Spal era ultima, oggi è ad un punto dai playout. Come la vede?

"E’ tutto aperto secondo me, anche la salvezza diretta non è così impossibile, perchè sappiamo che nelle ultime giornate può succedere di tutto. Certo, bisogna pescare qualche jolly, come ha fatto il Cosenza vincendo a Frosinone. I calabresi li davo per spacciati e invece hanno preso fiducia e se la giocano. Serve lucidità per gestire i momenti difficili".

A Ferrara sono cambiati tre allenatori...

"Da fuori non me la sento di giudicare e dire cosa o chi abbia sbagliato. Certo, queste cose non aiutano, lo dimostra anche come sono messe in classifica le squadre che cambiano tanto a stagione in corso".

Spallini che lei ha allenato?

"Zanellato a Crotone, e vedo che da voi sta faticando molto, e Tripaldelli".

La Mantia sembrava una certezza per la serie cadetta, e invece?

"Ci sono momenti nei quali non entra nulla, ma io non guardo solo ai gol. Se aiuti i compagni e fai altro, a me va bene lo stesso".

Nel frattempo il Modena è tranquillo e tiene addirittura viva una fiammella playoff.

"Sono stati bravi, vincendo la C e portando quell’entusiasmo al piano di sopra. Penso che possano essere relativamente tranquilli, diciamo che affronteranno la Spal più liberi mentalmente, ma un derby dà sempre tante motivazioni".

Ferrara e Modena cosa hanno significato per lei?

"Due piazze per certi versi simili, nelle quali c’è passione e si vive bene. A Ferrara sono stato sette anni e ci ho pure allenato, a Modena solo tre, ma ho bei ricordi di entrambi".

E l’esperienza di Monza?

"Sono cose che capitano, lo sappiamo, ma speravamo in una maggiore pazienza. Sapevamo che la squadra sarebbe cresciuta con l’inserimento dei nuovi e la condizione migliore di tutti, ma non abbiamo avuto tempo sufficiente per lavorare".