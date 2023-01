Derby Mesola-Argentana, Portuense a Solarolo

E’ un derby in tono minore a Mesola, dove è attesa l’Argentana fanalino di coda, con solo 5 punti all’attivo contro i 24 dei castellani. All’andata avevano vinto a Migliarino i biancazzurri con il più classico dei risultati, tra i goleador Tommaso Pittaluga (foto), centrocampista d’ordine per diverse stagioni in cima ai desideri del presidente Bruschi. "In teoria è alla portata – dice il leader del centrocampo del Mesola – attenzione però a prendere sotto gamba l’impegno, perché sono quel tipo di partite in cui se vinci non hai dimostrato niente. Siamo a secco di vittorie da sei giornate, il derby sarebbe utile per tornare ai tre punti e riprendere a correre in classifica". Partita ad alto rischio per la Portuense, che farà visita al Solarolo, seconda in classifica. Giocherà con il coltello tra i denti per riprendere la testa della classifica, sfuggita a spese del Massa Lombarda dopo il ko a San Pietro in Vincoli. La Portuense è in salute, in Romagna si presenta forte dello scalpo del Reno, una delle big, a lungo in testa. All’andata il Solarolo aveva espugnato Portomaggiore, ma era una Portuense senza i tanti innesti che il patron Cavallari ha generosamente messo a disposizione del nuovo allenatore Del Mastio, che hanno rivoluzionato la squadra e alzato il livello tecnico. Nel girone C match in salita per la X Martiri, che a Porotto tasterà il polso alla capolista Zola Predosa, che viaggia a velocità sostenuta: ha il miglior attacco del campionato e ben 16 punti in più. "E’ una squadra tosta – ammette il direttore sportivo biancazzurro, Riccardo Alberani – Alla squadra che ha sfiorato la promozione l’anno scorso, in estate hanno aggiunto giocatori di qualità e i risultati si vedono. All’andata avevamo perso 3-1 e mi avevano fatto un’ottima impressione. Non soltanto è forte in tutti i reparti, con i vari Gilli e Tonelli, ma gioca anche un calcio piacevole e brillante". Ruggero Ricci dovrà rinunciare a Veronese, Zanella e Bigoni, ma c’è la novità del tesseramento di Andrea Aguiari, un esterno difensivo del 2000, un giovane che il tecnico della X Martiri ben conosce per averlo allenato nella Copparese.

Franco Vanini