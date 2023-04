Despar 4 Torri sul campo di San Lazzaro, Scuola Basket in casa con Novellara

Capitan Ghirelli e compagni sono pronti a tornare nuovamente sul parquet dopo la sosta pasquale sabato, con l’obiettivo di chiudere al meglio le ultime tre gare stagionali. Il primo ostacolo da superare è la BSL San Lazzaro, in aperta lotta per la salvezza, grazie a ottime prestazioni nel mese di marzo. I ragazzi di coach Nieddu, che al momento occupano il quintultimo posto che vale un piazzamento ai play-out, si sono ripresi dopo un girone d’andata non facile, quando però hanno vinto al Pala 4T 69-86 nel match prenatalizio, con i 22 punti di Gamberini, che sarà il pericolo numero uno per la difesa granata.

Appuntamento alla palestra Rodriguez di San Lazzaro di Savena, con palla a due alle 19.

Nella dodicesima giornata di ritorno, la capolista Correggio ha praticamente ipotecato il primo posto in classifica con la vittoria contro la SBF (55-43); rimane aperta la lotta dietro i reggiani, visto che le inseguitrici hanno vinto tutte: Casalecchio a Imola (66-72), Scandiano al Pala 4T (62-72), Parma contro Bertinoro (87-83), mentre si avvicina pericolosamente Santarcangelo con la sua rimonta, battendo e superando Medicina (80-87). In fondo al gruppo si riprende invece Omega, che con il successo a San Pietro in Casale (78-82) si rilancia all’inseguimento di San Lazzaro.

Nello stesso girone, turno casalingo al palasport per la Scuola Basket Ferrara, che riceve Novellara alle 20.

re. fe.