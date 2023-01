Despar 4 Torri, turno amaro per under 13 e 17

Sono ritornati in campo nel primo week-end agonistico dell’anno i ragazzi del settore giovanile della Despar 4 Torri: da Under 13 e Under 17 Silver, però, non arrivano buone notizie, visto che sono uscite entrambe nettamente sconfitte nei rispettivi match.

La prima gara di campionato dopo la pausa di Natale vede l’Under 13 impegnata sul difficile campo di Argenta. Il primo quarto è giocato a grandissima intensità da parte dei giovani granata che, pur sbagliando molto in attacco, chiudono in vantaggio sul 14-18. Nel secondo parziale arriva però la reazione dei padroni di casa: la Despar va in difficoltà e non riesce a contenere il contropiede di Argenta, che all’intervallo conduce di 10 lunghezze. Il terzo quarto vede le due squadre affrontarsi in grande equilibrio, ma nell’ultima frazione di gara Argenta affonda lo strappo decisivo chiudendo la partita sull’84-54 finale, contro una Despar che fa ruotare in campo tutti i giocatori.

Niente da fare neanche nell’altra sfida che ha visto impegnata l’Under 17 Silver al Pala 4T. Gli ospiti di Finale Emilia chiudono la partita nel primo tempo sul 22-45: la Despar vince il terzo periodo, ma i modenesi restano saldamente in controllo del match fino al 64-94 dell’ultima sirena.

Cestistica Argenta B-Despar 4 Torri U13

Despar 4 Torri: Chiarolanza 14, Magnoni 10, Chirica 6, Obaseki 24. All.: Pasetti, Ruina.

Despar 4 Torri 64-93 Basket Finale Emilia U17 Silver

Despar 4 Torri: Norouzi, Agasi 6, Vertua 5, Gorobei 11, Tubi, Forconi 6, Bassi 15, Pirazzi 10, Dessì, Malfatto 3, Origlio 8. All.: Brilli.

Prossimi impegni:

Venerdì 13 gennaio: AICS Junior Basket Forlì – Despar 4 Torri U19 Gold, ore 18:30

Sabato 14 gennaio: Despar 4 Torri –Calderara Pallacanestro U19 Silver, ore 15:30.