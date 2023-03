Despar 4T domani contro la capolista

Un durissimo mese di febbraio volge al termine, e inizia un non meno difficile marzo.

Dopo sette sconfitte consecutive, l’ultima contro la seconda in classifica Casalecchio, nel secondo impegno casalingo di fila, la Despar si prepara ad accogliere al Pala 4T la capolista Correggio. I gialloneri sono i protagonisti indiscussi del campionato: 17 vittorie in altrettante giornate, dopo le quali sono arrivate 3 sconfitte nelle ultime 5. Sabato quindi la 4 Torri sarà ancora alla ricerca di un’impresa: palla a due alle 19 al Pala 4T di via Maragno.