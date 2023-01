Despar contro l’Omega

Prima gara dell’anno nuovo per la Despar 4 Torri, che dopo la caduta in casa del 17 dicembre nello scontro salvezza contro San Lazzaro se la vedrà con un’altra compagine bolognese: sabato 7 gennaio i granata faranno visita all’Omega Basket per la ripresa del campionato. Quando siamo già alla quattordicesima giornata del girone d’andata, la 4 Torri ha la necessità di fare punti per non perdere il treno delle squadre in lotta per la salvezza. Tra queste c’è anche l’Omega, squadra che amalgama giocatori giovani e altri di esperienza: i bolognesi non vincono da due mesi e sono alla ricerca dell’allungo per lasciarsi alle spalle la zona calda della classifica, e per farlo si affideranno ai veterani Saccà, Guazzaloca e Grazzi. Palla a due sabato 7 gennaio alla palestra Alutto di Bologna alle 18.

La Scuola Basket invece giocherà domenica alle 18 alla Bondi Arena contro Bertinoro.

Classifica: Correggio 26; Magik Parma 22; Virtus Medicina 20; CVD Casalecchio 18; Pallacanestro Scandiano*, Veni Basket 16; Basket Lugo 14, Pallacanestro Novellara 14; Angels Santarcangelo, Scuola Basket Ferrara, Rebasket 12; Omega Basket 8; BSL San Lazzaro 6; Grifo Imola, Gaetano Scirea Bertinoro 4; Despar 4 Torri* 0. *una partita in meno