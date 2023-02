Despar e Scuola Basket , turni casalinghi

A metà di un mese di febbraio molto duro, la Despar ha di fronte a sé un’altra montagna da scalare. Con quattro sconfitte in fila e buone prestazioni che non si sono concretizzate in punti raccolti, i granata ospiteranno sabato sera per la 5^ giornata di ritorno gli Angels Santarcangelo, reduci invece da sei convincenti vittorie consecutive, di cui l’ultima straripante contro il Magik Basket, una delle big del campionato, per 96-61. I ragazzi di coach Bernardi si imposero nella partita di andata 66-60, in una sfida combattutissima in cui la Despar sciupò tante occasioni dopo una bella e difficile rimonta. Con Bertinoro che sopravanza in classifica per la 4 Torri l’imperativo diventa quello di portare a casa i 2 punti, replicando la prestazione dell’anno scorso, quando la Dulca Santarcangelo uscì sconfitta dal Pala 4T per 78-71 nel girone play-off. La vittoria sa però di vera e propria impresa e, contro gli Angels lanciati nella rincorsa alle prime posizioni, la Despar dovrà fare affidamento sul fattore campo e sul rendimento altalenante degli ospiti lontano dal Pala SGR (3 vittorie e 6 sconfitte). Palla a due sabato 18 febbraio alle 19 al Pala 4T di via Maragno.

Nell’ultimo turno di campionato la capolista Correggio è incappata nella seconda sconfitta di fila sul parquet di una CVD Casalecchio (59-48) sempre più solida ai vertici della classifica, momentaneamente seconda insieme a Medicina (vittoriosa in volata 66-68 a Lugo) e Parma, sconfitta a Santarcangelo (96-61). A centro gruppo successi importanti per Rebasket (69-77 nel derby a Novellara) e della Scuola Basket Ferrara contro il fanalino di coda Imola (73-79); in fondo fondamentale vittoria nello scontro diretto per Bertinoro, che trionfa in casa dell’Omega Basket 86-90.

Tornando alla Scuola Basket, domani in casa con Scandiano, alle 20 al palasport estense, si gioca una gara molto importante.