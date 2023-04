Destini incrociati dalla C alla A Spal e Benevento vivono un incubo

È la decima volta negli ultimi sette anni che Benevento e Spal si affrontano, con un bilancio favorevole ai biancazzurri. A prescindere dall’esito degli scontri diretti, è curioso che i destini delle Streghe e della Spal si incrocino nuovamente, stavolta per provare ad evitare una drammatica retrocessione in serie C. Una categoria che entrambe le squadre hanno lasciato nella stagione 2015-16. Già, perché mentre la Spal di Semplici vinceva il girone B di Lega Pro, i giallorossi facevano altrettanto nel girone C. Giani e compagni poi ospitarono il Benevento al Mazza nella prima gara di Supercoppa vincendo con un pirotecnico 4-1 (gol di Giani, Ciciretti, Cellini, Finotto e Schiavon). Il duello poi è proseguito in serie B la stagione successiva, con Spal e Benevento che contro ogni pronostico hanno conquistato la seconda promozione consecutiva volando in serie A.

La squadra di Semplici direttamente e i sanniti attraverso i playoff. Vale la pena ricordare che la Spal ha debuttato in cadetteria proprio a Benevento perdendo 2-0, prendendosi la rivincita al Mazza nella gara di ritorno con reti di Vicari e Floccari (2-0). Inoltre, la vittoria del Benevento contro il Frosinone – grazie al gol realizzato in extremis da Ceravolo – è stata decisiva per regalare alla Spal la promozione matematica con una giornata di anticipo, al termine della gara di Terni. Le Streghe poi ai playoff hanno fatto fuori Spezia, Perugia e Carpi assicurandosi il terzo pass per il massimo campionato. In serie A la Spal è rimasta tre stagioni, mentre il Benevento è subito retrocesso, tornando poi al piano superiore qualche anno dopo.

Nella stagione 2017-18 la squadra di Semplici ha centrato la prima vittoria in trasferta in serie A proprio al Vigorito, sbancato in rimonta (1-2) con doppietta di Floccari dopo l’autogol di Cremonesi. Nel girone di ritorno invece al Mazza è finita 2-0 per la Spal, con Paloschi e un rigore di Antenucci che hanno spinto i biancazzurri verso una storica salvezza. Benevento e Spal sono tornate ad incrociarsi soltanto tre anni dopo in Coppa Italia, nella prima gara della gestione Tacopina. L’hanno spuntata i giallorossi (2-1), con l’ex Moncini che prima ha consentito alla Spal di pareggiare con un autogol portando la gara ai supplementari e poi ha segnato il gol decisivo, su rigore al 125’! In campionato invece la scorsa stagione è finita 1-1 al Mazza nella prima gara di mister Venturato sulla panchina spallina, mentre al Vigorito nell’ultima giornata di serie B una Spal con la salvezza già in cassaforte dal turno precedente si è imposta sorprendentemente (1-2) con doppietta di Finotto. Infine, nel girone di andata del campionato in corso il Benevento ha innescato la crisi della Spal di De Rossi (fino a quel momento DDR era imbattuto) ribaltando la situazione al Mazza con Capellini e La Gumina dopo il gol iniziale di Esposito (1-2). Una sfida infinita cominciata in serie C, una categoria che ora rappresenta l’incubo più grande di Benevento e Spal. Stefano Manfredini