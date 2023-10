"Di Carlo? Colpa anche nostra. Leo sa migliorare le squadre"

Se il dg Corrado Di Taranto ringrazia Di Carlo per l’umanità e la professionalità e si dice felice che Colucci abbia accettato con entusiasmo ("non ha guardato al contratto fino al 30 giugno e la sua disponibiltà è stata unica"), Filippo Fusco è stato chiamato a spiegare le ragioni del cambio: "E’ sempre una scelta difficile e con Di Carlo lo è stata di più. In questi casi ho un ruolo ingrato e anche forti responsabilità, visto che dirigo l’area tecnica la sconfitta è anche mia. Ma ci è parsa una situazione difficile da cui uscire. Dal primo tempo con la Vis Pesaro fino a Recanati era in atto una regressione che abbiamo analizzato tra noi e poi con lo spogliatoio. Questa Spal è squadra di qualità e vogliamo una idea di gioco che si sposi con le caratteristiche dei ragazzi. L’abbiamo vista solo a tratti, non con costanza, ma la base di Mimmo non va dispersa. Colucci è bravo a valorizzare le squadre che hanno giocatori di talento. Ci incrociammo nel 2014 al Bologna. Ricordo Tacopina applaudire la sua squadra dopo la vittoria di prestigio sulla Juve. Alla Spal erano disponibili a venire in tanti, abbiamo scelto lui per questo. Sa migliorare giovani e non giovani".