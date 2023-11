Di corsa lungo le Mura aspettando il Natale

Una mattina dell’Immacolata sulle mura con il ‘Mura Trail’ e la camminata ‘Aspettando il Natale’. Si tratta di un appuntamento sportivo giunta alla terza edizione, in programma il prossimo 8 dicembre, presentato nella residenza municipale ed organizzato dall’Asd Doro, con il patrocinio del Comune di Ferrara, comitato Coni Ferrara, Uisp Ferrara e Avis provinciale-comunale. All’incontro sono interventi Andrea Maggi, assessore allo sport del Comune, Luciano Mazzanti, presidente Asd Doro, Ruggero Tosi, Coni Ferrara, Monica Zannini, consigliera Asd Doro, Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara e Luciana Pareschi, presidente Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Nel suo intervento l’assessore Andrea Maggi ha ricordato come: "L’iniziativa Mura Trail Corri con gli Azzurri, giunti ormai alla sua terza edizione, è importante perché è una manifestazione completa, in quanto prevede sia una corsa competitiva che una camminata non competitiva, per condividere insieme qualche ora. Il cross a Ferrara ha una tradizione importante da mantenere e valorizzare e le mura sono lo scenario perfetto per questo tipo di manifestazione. La camminata non competitiva invece è interessante perché il percorso prevede di passeggiare attraverso i gioielli e i monumenti della città, come ad esempio gli Orti Estensi, in modo da ammirarne la bellezza". La gara competitiva vedrà allo start gli atleti dai 16 anni in poi, cronometrati dall’associazione cronometristi di Ferrara, impegnati su un percorso di 8 km che metterà a dura prova la preparazione atletica di ciascun concorrente. "La manifestazione è un’esasperazione del cross – precisa Monica Zannini co-organizzatrice –, il continuo cambio di quota offerta dalle mura rende più impegnativa la gara. La partecipazione alla camminata è importante perché è un modo diverso per far conoscere Ferrara e far scoprire nuovi luoghi".

Nel suo intervento Luciano Mazzanti ha spiegato: "Torna per il terzo anno il ‘Mura Trail’, che ricorda la corsa campestre sulle mura estensi ereditata dal famoso ‘Mura Cross’ degli anni ‘80 e ‘90. Alle 10 è prevista la partenza della gara competitiva e della camminata ‘aspettando il Natale’ su due percorsi distinti".

Mario Tosatti