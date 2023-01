"Di Ferrara ricordo un anno e mezzo fantastico"

Sergio Pellissier assolve mister De Rossi. Secondo il grande ex spallino, la responsabilità dei risultati negativi dei biancazzurri non è dell’allenatore, ma di un club che ha commesso qualche errore e soprattutto di un organico probabilmente non all’altezza della categoria. "Sicuramente la situazione difficile che sta vivendo la Spal non è colpa del tecnico – sentenzia Pellissier a Pianeta Serie B –. Negli ultimi due anni ha cambiato tre allenatori, quindi vuol dire che qualcosa c’è all’interno della società, e magari i giocatori non sono all’altezza del campionato. Ho visto più di una partita della Spal: in questo momento non sta giocando bene, anche se lotta sempre tanto. L’impegno e la grinta con uno come De Rossi non mancano di certo, però deve costruire tutto e non è semplice quando non arrivano i risultati. Fermo restando che qualche vittoria importante l’ha conquistata, per esempio a Parma, dove fare bottino pieno non è da tutti. La mia avventura a Ferrara? Di quel periodo conservo dei ricordi fantastici: credevano in me, mi hanno aspettato e fatto crescere. Nonostante un solo anno e mezzo di permanenza, i tifosi mi hanno applaudito, mi hanno dedicato dei cori, quindi vuol dire che qualcosa ho dato a loro, ma soprattutto loro hanno dato a me. Cori del genere in così poco tempo significano che mi vogliono bene, e questa è una cosa molto bella del calcio". Pellissier non si aspettava un campionato del genere pure nei piani alti della classifica. "Sono sorpreso anche per quanto riguarda squadre delle quali si era convinti che tornassero subito in serie A – continua –. Parlo ad esempio del Genoa e del Cagliari. Inoltre, vedere lì davanti il Frosinone un po’ mi sorprende, anche se sta facendo un campionato ottimo e sta giocando veramente bene. Si tratta di una competizione abbastanza combattuta, perché basta perdere due o tre partite e per ritrovarsi in zona playout: la classifica è molto corta".

