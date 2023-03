Di scena la ‘Formignana-Tresigallo running’ Domenica si corre la decima edizione

Ritorna domenica 12 marzo la ‘Formignana-Tresigallo running’. Una manifestazione giunta alla decima edizione, che si terrà a Formignana. Il tutto organizzato dal Gruppo Faro Formignana con la collaborazione della Proloco di Formignana, la Protezione civile di Tresignana, Uisp Ferrara, il patrocinio del Comune di Tresignana. Il ritrovo dell’evento è fissato per le 8 in via Roma a Formignana, per il ritiro pettorali, poi il programma delle gare inizierà alle 9.15 con le categorie giovanili, rispettivamente mini, esordienti, ragazzi. Alle 9.45 la partenza per la competitiva e non competitiva. Il percorso della gara competitiva si snoderà partendo da Formignana fino al centro di Tresigallo e fare ritorno a Formignana, per una distanza di 10,20 km. La camminata non competitiva, invece, lungo un percorso di 5 km. In occasione della nona edizione della manifestazione podistica ‘Formignana-Tresigallo running’, il Gruppo Faro Formignana celebrerà l’ottavo memorial Carmine Galli, ex podista storico della Faro ed il secondo memorial Mary Bolognesi, moglie dell’atleta Faro Formignana, Alberto Sovrani, scomparsa oltre un anno fa. Premiazioni per i primi tre uomini e tre donne assolute.