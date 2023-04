Dickmann: "Continuiamo su questa strada"

La frustrazione per non essere riusciti a conservare il gol di vantaggio per ben due volte è grande, ma Lorenzo Dickmann si sforza di guardare il bicchiere mezzo pieno. Sottolineando i passi avanti di una squadra che nonostante tutto ha inanellato tre risultati utili di fila ed è ancora in piena corsa per centrare l’obiettivo salvezza. "Non lo nascondo, c’è un po’ di rammarico per essere passati in vantaggio due volte e non essere riusciti a difenderlo – confessa il capitano della Spal –. Dobbiamo migliorare questo aspetto, ma siamo ancora in tempo. Ci sono altre cinque gare di campionato da affrontare, tutto è ancora aperto. Venivamo da una bella vittoria fuori casa contro il Benevento e tre punti sarebbero stati oro colato per noi. In ogni caso, era fondamentale non perdere e abbiamo strappato un punto. E adesso c’è un derby molto importante da giocare, quindi non molliamo".

Ha la sensazione che a prescindere dalla classifica la Spal abbia imboccato la strada giusta?

"Sì, siamo riusciti a restare belli compatti e corti con la linea difensiva. E questo aspetto ci ha cambiato in maniera profonda. Bisogna andare avanti su questa strada, non c’è alternativa. I margini di miglioramento sono tanti, lavoriamo per crescere ulteriormente e dare sempre il massimo".

Qual è il prossimo step da compiere?

"Dobbiamo lavorare soprattutto sulla testa. Non è possibile subire sempre gol pochi minuti dopo essere passati in vantaggio. È un problema mentale, che va al di là dell’errore tecnico. Se si va in vantaggio, dobbiamo conservarlo restando alti e corti. È uno step che dobbiamo riuscire a compiere ad ogni costo: non è facile per chi si trova in questa situazione di classifica, ma dobbiamo farcela".

Ritiene che in alcune circostanze la Spal soffra la maggiore fisicità degli avversari? "Non credo, considerando che per esempio in occasione del primo gol del Brescia l’attaccante è saltato di testa, e non mi sembra che i nostri difensori centrali strutturalmente siano messi male".

C’è un deficit di cattiveria nei momenti topici delle partite? "La cattiveria si può allenare, come tutte le altre cose. Per esempio, si può essere cattivi evitando di abbassarsi eccessivamente dopo essere passati in vantaggio. In quelle circostanze bisogna continuare a spingere e segnare ancora, come accaduto a Benevento".

Quante possibilità ha la Spal di salvarsi direttamente e quante di raggiungere i playout?

"Dobbiamo mettere nel mirino chi ci sta davanti, in questo caso il Perugia che è a +1. L’obiettivo più vicino da raggiungere è rappresentato dai playout, quindi al momento ci concentriamo su quello. Le possibilità ci sono, perché mancano ancora diverse partite. Dobbiamo pensare positivo, del resto abbiamo centrato tre risultati utili di fila e questo è fondamentale".

Stefano Manfredini