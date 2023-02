Dickmann: "Spal, con questo atteggiamento non ci si salva. Primo tempo inguardabile"

A prescindere dal gol realizzato nella ripresa – il terzo dall’inizio del campionato –, Lorenzo Dickmann (foto) è stato tra i pochissimi a salvarsi nel naufragio di Venezia. Il capitano ha provato a tenere a galla la Spal con una pregevole incornata che non ha lasciato scampo a Joronen, ma la sua rete non è bastata per uscire dallo stadio Penzo con un risultato positivo. Le parole del numero 24 sono inevitabilmente amare e cariche di delusione, soprattutto per quello che è accaduto prima dell’intervallo. "Nel primo tempo ci è mancato tutto, siamo stati inguardabili – ammette Dickmann dopo la partita –. Per una squadra che deve salvarsi non è possibile sprecare una frazione di gioco in quel modo, subendo due gol che in un campionato difficile come quello di serie B non si riescono più a recuperare. Il gol che ha accorciato le distanze? È stata una scintilla, ma l’atteggiamento della ripresa non basta: dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità dal primo minuto, altrimenti si perde e si resta in fondo alla classifica. La Spal deve reagire, ma occorre farlo dall’inizio della partita, perché non è ammissibile regalare 45 minuti ad una diretta concorrente. Non resta che rimetterci al lavoro e pensare alla prossima partita contro il Como".

Una curiosità: Dickmann è ormai da considerarsi una bandiera della Spal. Il laterale milanese, arrivato a Ferrara nell’estate 2018 dal Novara per fare la riserva di Lazzari, ha superato il tetto delle 100 presenze in biancazzurro. Sono esattamente 102 i gettoni collezionati da Dickmann con la maglia della Spal nelle varie competizioni: sei in serie A, otto in Coppa Italia e 88 in cadetteria. Il primo gol è datato gennaio 2020 in Coppa Italia sul campo del Sassuolo, una competizione nella quale ha segnato pure quest’anno ad Empoli. In serie B invece le reti in biancazzurro sono complessivamente sei.

Stefano Manfredini