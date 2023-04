Diecimila metri, brillano Gianninoni e Bigoni

FERRARA

A Ferrara di scena la grande atletica regionale e tra i giovani brillano i ferraresi Gianninoni e Bigoni. Si è svolto ieri pomeriggio il campionato regionale assoluto di 10mila metri al campo scuola Giampaolo Lenzi di via Porta Catena a Ferrara. Un appuntamento su pista organizzato dall’Atletica Estense del presidente Stefano Breviglieri, con la collaborazione della Uisp comitato di Ferrara, che gestisce l’impianto, e il patrocinio del Comune di Ferrara. Molte le attività e realtà economiche che hanno sostenuto l’evento sportivo regionale. Lo speaker del campionato regionale è stato Michele Marescalchi. Tra le ventisei società partecipanti, presenti anche le ferraresi Atletica Estense e Quadrilatero, tra i gruppi più noti Atletica Casone Noceto, i riminesi della Dinamo Running e i reggiani della Calcestruzzi Corradini Rubiera. La cronaca della giornata è iniziata con le categorie giovanili. Le prime gare a partire, infatti, sono state quelle degli allievi femminili e maschili, rispettivamente correndo per 20 e 30 minuti. Al termine sono stati assegnati i titoli regionali, andati a due giovani ferraresi di grande prospettiva. Nella categoria femminile vittoria e campionessa regionale Marta Gianninoni, ferrarese ma in forza all’Acquadela Bologna, sul podio Marianna Zagni (Pontevecchio Bologna) e Aurora Gambetta (La Fratellanza Modena). Negli allievi maschili, vittoria e titolo di campione regionale Francesco Bigoni (Atletica Estense), allenato da Massimo Magnani, che ha primeggiato staccando Bravan Schiaratura (Golden Club Rimini) e Andrea Caroli (Atletica Montanari Gruzza). Dopo le prime due batterie maschili adulti sulla distanza dei 10mila metri, ha preso il via l’unica batteria femminile. Vittoria e titolo regionale per Francesca Cocci (Calcestruzzi Corradini Rubiera) 36.19, sul podio Simone Santini (Circolo Minerva) 36.50 e Francesca Durante (Atletica Casone Noceto) 37.01, da segnalare la buona prova per la ferrarese Caterina Mangolini (Atletica Estense), giunta quinta con il tempo di 37.40. L’attesa, poi è stata tutta per le ultime due batterie maschili, soprattutto la quarta dove erano presenti gli atleti di maggiore spessore e con tempi di accredito migliori. Le previsioni della vigilia sono state confermate, con una vittoria degli atleti di origine africana. Al termine della quarta batteria la vittoria e titolo regionale sono andati a Egide Ntakarutimana (Atletica Casone Noceto) con un tempo di alto livello finendo la gara in 28.01, precedendo di pochi secondi Yves Nimubona (U.S. Quercia Rwanda) 28.02, i due atleti si sono fronteggiati per quasi tutta la gara. Sul podio e terzo Therence Bizoza (Atletica Saluzzo Burundi) più staccato con il tempo di 28.51. Alle premiazioni presente anche Andrea Maggi, assessore comunale. In questa occasioneanche la formale conclusione dei lavori di uno dei principali lotti della ‘Cittadella dello Sport’ e la riapertura degli spogliatoi rinnovati.

Mario Tosatti