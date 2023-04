Diecimila metri in pista Ferrara ospita i regionali

La grande atletica regionale scende in pista. Presentato ieri mattina il campionato regionale assoluto di 10mila metri in programma domenica al Campo Scuola ’Giampaolo Lenzi’. Sarà anche l’occasione per rivedere la conclusione dei lavori di uno dei principali lotti della ‘Cittadella dello Sport’ e la riapertura degli spogliatoi completamente rinnovati.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore allo sport Andrea Maggi, Luca Cimarelli, presidente di Holding Ferrara Servizi, il gestore dell’impianto di atletica Uisp Andrea De Vivo, il presidente dell’Asd Atletica Estense Stefano Berveglieri con l’event manager Dario Berveglieri e lo speaker dell’evento Michele Marescalchi. "Non posso che felicitarmi – ha sottolineato l’assessore Maggi – per la manifestazione di domenica, in quanto ritengo che sia significativa per almeno tre motivi. Il primo perché è una manifestazione sportiva di atletica di assoluto rilievo non solo nazionale. La seconda perché è l’occasione per aprire i nuovi spogliatoi della Cittadella dello Sport appena restaurati e riqualificati, dopo che siamo dovuti intervenire per rimodulare il complesso dei lavori suddividendoli in singoli lotti. Questi locali sono, infatti, inseriti nel primo dei sette lotti in cui sono globalmente suddivisi gli interventi per la realizzazione della nuova Cittadella dello Sport di Ferrara; il terzo è relativo alla organizzazione. Sono stato consapevole e ho conosciuto di persona le difficoltà e l’impegno che è stato necessario per riuscire a organizzare una manifestazione così importante e composita e con più parti coinvolte".

Nel suo intervento Stefano Berveglieri ha aggiunto che "siamo davvero felici per un evento di grande richiamo, abbiamo avuto una buona risposta in termini d’iscrizioni, con atleti di livello nazionale. Il campo scuola ’Giampaolo Lenzi’ è sicuramente tra i più belli dell’Emilia-Romagna. Un appuntamento che ha visto una grande partecipazione ed interesse del settore produttivo ferrarese, per questo ringrazio la Cna per la collaborazione. Un grazie anche a Uisp per la gestione del campo scuola". Gli orari ufficiali sono alle 14.15 partenza delle due batterie degli allievi femminili (20 minuti) e maschile (30 minuti), a seguire alle 14.55 e 15.45 le prime due batterie sui 10.000 metri maschili, alle 16.35 la batteria femminile, a chiudere le altre due batterie maschili alle 17.35 e 18.15.

Al termine le premiazioni e assegnazioni dei titoli regionali di categoria. "Questo tipo d’iniziative – ha proseguito De Vivo – non possono che fare piacere, come responsabile del campo ringrazio per aver scelto quest’impianto per un appuntamento di richiamo regionale". In gara le principali formazioni dell’Emilia-Romagna, in particolare i parmensi della Casone Noceto, campioni italiani su strada uscenti e recentemente confermatisi a Gubbio, anche tricolori di corsa campestre, oltre ai riminesi della Dinamo Running (4° in Italia nel 2022) e i reggiani della Calcestruzzi Corradini Rubiera (al 6° posto nazionale lo scorso anno) che nell’organico tecnico possono vantare il campione olimpico Stefano Baldini.

Mario Tosatti