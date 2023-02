"Difendere la categoria"

La Curva Ovest chiama a raccolta il popolo biancazzurro, invitando tutti i tifosi a portare al Mazza una bandiera e restare vicini alla Spal fino alla fine. "Ed eccoci ad affrontare il Como dopo una settimana a dir poco tempestosa che ha avuto come epilogo l’esonero di De Rossi con l’incarico affidato al terzo allenatore stagionale, Oddo, al quale diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro – recita il post degli ultras –. Siamo coscienti del ‘casino’ sportivo e comunicativo che ci ha accompagnato per tutta questa stagione e verrà il momento di fare i conti, di chiedere spiegazioni e di esigere comportamenti diversi e azioni più mirate e lungimiranti, ma per ora vogliamo e dobbiamo azzerare ogni polemica, compattare l’ambiente e unirci alla squadra nella lotta per mantenere la categoria. Non siamo degli illusi: una retrocessione ci affosserebbe non solo dal punto di vista sportivo, ma sarebbe un duro colpo anche per noi tifosi. Un colpo a cui resisterebbero in pochi, pochissimi. Quindi basta chiacchiere, basta polemiche, basta depressione: difendiamo questa categoria! Col Como portiamo tutti quanti una bandiera e trasformiamo il Mazza in un catino infernale! Stringiamoci attorno alla squadra e andiamo ad affrontare ogni partita come fosse una battaglia".