Dirige Manganiello Precedenti con lui a luci ed ombre

Lo scontro diretto del Mazza sarà diretto da Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, un arbitro che a Ferrara viene ricordato in maniera non certo positiva. La direzione più contestata dai tifosi spallini risale alla stagione 2016-17, quella della promozione della squadra di Semplici in serie A. Manganiello ha arbitrato il big match Spal-Frosinone, concluso col successo dei ciociari (0-2) con qualche episodio non certo favorevole ai biancazzurri. Nello stesso campionato, il fischietto piemontese ha arbitrato Ternana-Spal 2-1, la gara che ha sancito la promozione di Giani e compagni in massima serie. Più in generale, con Manganiello la Spal ha un bilancio di due vittorie, un pareggio e cinque sconfitte in otto incroci complessivi. Curiosamente però i due successi sono arrivati negli ultimi due precedenti: Lecce-Spal 1-2 nella stagione 2020-21 e Spal-Venezia 2-0 nel campionato in corso. Manganiello sarà coadiuvato dagli assistenti Bercigli e Rossi, dal quarto uomo Caldera, dal Var Aureliano e dall’Avar Miele. CALENDARIO.

A differenza di quanto accade di solito, il prossimo turno di serie B si svilupperà tra domenica e lunedì. Nessuna gara è infatti in programma tra oggi e domani, mentre domenica alle 16,15 si disputeranno gli anticipi Cagliari-Ternana e Spal-Perugia. Il resto della trentacinquesima giornata si snoderà tra le 12,30 e le 20,30 di lunedì 1 maggio. Per i tifosi biancazzurri, gli incontri da seguire con particolare attenzione sono essenzialmente due (entrambi alle 15): Bari-Cittadella e soprattutto Brescia-Cosenza.