Dirigerà Paterna di Teramo

La gara tra Cagliari e Spal, in programma domani alle 20,30 all’Unipol Domus, sarà diretta da Daniele Paterna della sezione di Teramo. I biancazzurri hanno incrociato il fischietto abruzzese già tre volte, tutte la scorsa stagione (Spal-Parma 2-2, Spal-Ternana 5-1 e Spal-Ascoli 1-2). Bilancio quindi in perfetto equilibrio, mentre il Cagliari è stato diretto da Paterna una sola volta, questa stagione (vittoria per 2-0 con il Cosenza).

VIVAIO. Si chiude più che positivamente l’esperienza azzurra di Emanuele Rao. L’attaccante classe 2006 ha infatti aperto le marcature con un preciso sinistro al volo nell’amichevole giocata a Coverciano dall’under 17 contro i pari età della Spagna, terminata 1-2 in favore delle Furie Rosse.